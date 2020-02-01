Баланс недели: ЕС похвалил Украину за реформы, Кабмин уволил главу «Укрзализныци», а Нацбанк снизил учетную ставку до трехлетнего минимума

Уходящая неделя началась с шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось в Брюсселе. В столицу Бельгии приехали глава правительства Украины Алексей Гончарук, министры и дипломаты. Ключевыми тезисами со стороны европейских партнеров звучали единодушная поддержка Украины и необходимость продолжения начатых реформ.

«Совет отметил амбициозные планы украинского правительства и подтвердил продолжение оказания помощи Украине со стороны Европейского Союза. Кроме того, положительно оценено укрепление политической ассоциации, экономической интеграции Украины с Европейским Союзом и конкретные результаты на этом пути, такие как рост двусторонней торговли», – сказано в совместном заявлении.

Совет ассоциации еще отметил, что Украина успешно стабилизировала макроэкономическую ситуацию, а также приветствовал шаги нашей власти по открытию рынка земли.

Кроме того, Евросоюз положительно оценил действия украинских властей по приближению национального законодательства в сфере цифровой экономики к европейскому праву и подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать цифровую трансформацию нашей страны.

Помимо заявлений о поддержке евроинтеграционного курса Украины, в ходе заседания Совета были достигнуты конкретные результаты. Так, украинское правительство и Европейская комиссия подписали соглашение о выделении нашей стране 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств.

В ходе мероприятия премьер-министр Гончарук сообщил, что Украина выполнила все необходимые условия для заключения Соглашения о так называемом «промышленном безвизе», что позволит упростить продвижение на рынок ЕС украинской промышленной продукции.

«Мы рассчитываем, что ЕС в ближайшее время направит в Украину предварительную оценочную миссию для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров и последующего подписания Соглашения АСАА», - сообщил Гончарук.

Китайский коронавирус и риски для Украины

Всю неделю мир сотрясали тревожные новости о ситуации в Китае. В результате вспышки ранее неизвестного штамма коронавируса тысячи граждан Поднебесной инфицированы, а число умерших уже превысило две сотни человек, и эти цифры неуклонно растут. Случаи заболевания зафиксированы также в полутора десятках других стран.

Мировые товарные и финансовые рынки отреагировали на нарастающую панику падением цен на нефть и металлы, обвалом фондовых индексов и ростом доходности евробондов развивающихся стран.

Украина не стала исключением, отреагировав на ситуацию ростом доходности суверенных долговых бумаг и снижением курса гривни. Хотя некоторые эксперты отмечают, что падение нацвалюты в последние дни в большей степени обусловлено внутренними факторами.

По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, украинская экономика не ощутит негативного влияния ситуации в Китае, так как обычно первой прямой удар получает отрасль туризма, но в Украине на данную сферу приходится всего 2 процента ВВП.

Министр отметил, что товарооборот с Китаем, который является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны, наоборот, может вырасти.

«Мы пока не прогнозируем негативного влияния на товарооборот. На самом деле, мы, пользуясь возможностью, сняли несколько торговых барьеров для экспорта из Китая, но это не связано с коронавирусом. Поэтому, мы вообще повышаем товарооборот с Китаем. Это - хорошо для экономики», - заявил Милованов.

О минимальных рисках для украинской экономики говорят также и в Национальном банке, и опрошенные УНИАН эксперты. Тем не менее, они подчеркивают, что нужно быть начеку, ведь при реализации негативного сценария развития событий китайский коронавирус может нанести серьезный урон мировой экономике, что неизбежно затронет и экспортно-ориентированную Украину.

«В первую очередь, негативный эффект ощутят те секторы украинской экономики, которые работают на экспорт, - аграрная отрасль и металлургия… Снизится валютная выручка, что негативно отразится на наполнении бюджета и занятости», - отметил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

По мнению руководителя подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александра Мартыненко, если ситуация продолжит усугубляться, то для Украины это может быть чревато снижением экспортной выручки, дополнительным ростом торгового дефицита, а также удорожанием внешних заимствований.

В настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев заболевания, но это вовсе не повод расслабляться. Пока же украинские власти сообщили о приостановке прямого авиационного сообщения с Китаем, начиная с 3 февраля.

Увольнение главы «Укрзализныци»

На уходящей неделе, спустя почти месяц после заявления главы правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова с просьбой разорвать с ним контракт, Кабинет министров уволил его с занимаемой должности.

Комментируя это решение, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что это важный шаг для перезагрузки в госкомпании, и вскоре будет объявлен конкурс по отбору нового главы «Укрзализныци». Пока же компанию временно возглавит член правления Желько Марчек.

Стоит отметить, что эта процедура требовала предварительного одобрения Набсовета национального железнодорожного перевозчика. Сам Кравцов заявил, что у Наблюдательного совета компании не было формальных оснований для принятия решения о его увольнении, поскольку почти все KPI (ключевые показатели эффективности – УНИАН) были выполнены досрочно и прогнозируемо. В этой связи, по его словам, ему обязаны выплатить «немалую» компенсацию за досрочный разрыв трудового контракта.

Непонятно о выполнении каких КРІ идет речь, так как, по мнению экспертов, операционное положение компании стало наоборот ухудшаться, а объемы грузоперевозок – падать.

Более того, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что главным индикатором истинной трансформации компании должны стать качественные изменения в различных сегментах. Но, кроме запуска скоростного экспресса в столичный аэропорт «Борисполь», украинцы ничего положительного не заметили и продолжают ездить в изношенных поездах, получая железнодорожные услуги крайне низкого качества.

Еще одна смена руководства на уходящей неделе произошла в Фонде социального страхования. Правительство утвердило кандидатуру Елены Думы на пост главы исполнительной дирекции Фонда. Судьба ее назначения решалась в течение последних месяцев, что было связано с сопротивлением и скандалами со стороны противников разрушения старых схем.

Снижение ключевой ставки, улучшение прогнозов

На уходящей неделе Национальный банк провел заседание правления по монетарным вопросам, которое принесло для рынка ряд важных новостей. В частности, регулятор продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку на 2,5 процентных пункта - до трехлетнего минимума в 11 процентов годовых. Ключевая ставка снижается центробанком пятый раз подряд – это происходило в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.

Говоря о перспективах, Национальный банк сообщил о планах ускорить снижение учетной ставки до 7 процентов на конец 2020 года.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, решение Национального банка о снижении учетной ставки до 11 процентов должно положительно повлиять на развитие экономики страны.

Важной новостью стал пересмотр регулятором прогнозов инфляции и роста ВВП. В частности, НБУ снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8 процента с 5 процентов, ожидавшихся ранее. Тогда как прогноз на 2021-2022 годы остается неизменным – на уровне 5 процентов.

«Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса», - отметили в НБУ.

Национальный банк также сохранил прогноз роста национальной экономики в текущем году на уровне 3,5 процента. Прогноз на 2021 год остается неизменным – на уровне 4 процентов.

При этом центробанк улучшил прогноз платежного баланса, повысив показатель ожидаемого профицита в 2020 году до 3,2 млрд долларов с 0,6 млрд долларов, прогнозируемых ранее.

Еще одной положительной новостью стало сообщение НБУ об улучшении прогноза уровня международных резервов Украины на конец 2020 года до 29,3 млрд долларов с 24 млрд долларов, прогнозируемых ранее. Нацбанк ожидает роста резервов до 31,6 млрд долларов и 32,3 млрд долларов в 2021 и 2022 годах, соответственно.

Как пояснил глава НБУ Яков Смолий, повышение прогноза резервов на текущий год обусловлено ожидаемой продажей «Нафтогазом» на межбанке полученных от российского «Газпрома» 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Еще одними источниками пополнения резервов в НБУ называют получение транша от Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества, финансирование от Всемирного банка и Еврокомиссии, а также поступления в результате размещения правительством еврооблигаций.

Первая неделя февраля обещает продолжение зимней слякоти с дождями и мокрым снегом, многие украинские школы будут закрыты на карантин, Верховная Рада возобновит работу в пленарном режиме и, возможно, примет закон о земельной реформе. Украина и мир в целом, будут внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, надеясь на то, что врачам и ученым удастся поставить надежный барьер на пути опасной болезни.

Александра Данько