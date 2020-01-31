НБУ за неделю потратил на поддержку гривни более $143 миллионов
18:07, 31 января 2020Финансы
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В этот период регулятор не покупал валюту.
На этой неделе Нацбанк не покупал валюту / фото УНИАН
Национальный банк Украины на этой неделе - с 27 по 31 января - потратил на поддержку гривни на межбанковском валютном рынке 143,5 миллиона долларов из резервов.
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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не покупал валюту.
Согласно приведенным данным, с начала года покупка валюты Нацбанком на межбанковском рынке остается выше ее продажи на 98 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2019 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,933 миллиарда долларов.
Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов.
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