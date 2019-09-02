Госбюджет-2020 должен быть внесен в Раду до 15 сентября - президент
13:24, 02 сентября 2019Финансы
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Ответственными назначены премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Иллюстрация / REUTERS
Кабинет министров до 15 сентября этого года должен внести в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год.
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Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение на совещании с руководством Рады, членами Кабмина и представителями правоохранительных органов дал президент Украины Владимир Зеленский.
"Внести на рассмотрение парламента законопроект о Государственном бюджете на 2020 год, который имеет цель стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября, ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова", - сказал президент.
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