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Госбюджет-2020 должен быть внесен в Раду до 15 сентября - президент

13:24, 02 сентября 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение на совещании с руководством Рады, членами Кабмина и представителями правоохранительных органов дал президент Украины Владимир Зеленский.

"Внести на рассмотрение парламента законопроект о Государственном бюджете на 2020 год, который имеет цель стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября, ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова", - сказал президент.

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Теги: #госбюджет