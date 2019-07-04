Новое лицо украинской таможни

В жизни Государственной таможенной службы начали происходить революционные изменения. В последние дни июня после многонедельной борьбы правительства с противниками реформ и любителями теневых импортно-экспортных схем конкурсной комиссии удалось определить имя руководителя этого ключевого для наполнения бюджета страны ведомства. Им стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

За последние три десятка лет таможня получила в украинском обществе устойчивую репутацию одного из самых коррумпированных органов. Жители многих регионов страны с различной глубиной классовой ненависти часто показывают гостям разбросанные по пригородам огороженные высокими заборами дворцы бывших работников этого ведомства. Вероятно, «честно» заработанные контролерами экспортно-импортных операций на государственной службе.

По оценке экспертов, Украина ежегодно теряет порядка 5 млрд долларов в год от коррупции на таможне. Причем, злоупотребления в таможенной службе укоренилась настолько глубоко, что ее основания не смогли поколебать ни две революции, ни регулярно меняющиеся правительства и руководители ведомства.

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Получится ли очистить «Авгиевы конюшни» реформатору Нефедову? Мы сможем увидеть в ближайшее время. Первые заявления говорят о его решительном настрое.

«Я очень хотел бы перевести все общение между предпринимателями, экспортерами, импортерами и госорганами в электронный вид. Я хочу избавиться от ручного субъективизма, бумажек, которые или есть, или отсутствуют, или их подписывают, или они теряются», - обрисовал грядущие в таможенной службе изменения Нефедов после своей победы в кадровом конкурсе.

Среди основных проблем таможни новый руководитель назвал контрабанду, давление на «белых» экспортеров, коррупцию и непрофессионализм некоторых таможенников.

По его мнению, именно создание электронной таможни и минимизация человеческого фактора поможет сделать ведомство более открытым, преодолеть коррупцию, а также ускорить проведение таможенных процедур.

«Ожидаю, что реализация займет где-то года два - потому что есть законодательные изменения, есть развитие инфраструктуры, есть подписание международных соглашений. У нас пока даже сканеры покупают и запускают годами», - обозначил сроки реализации своих планов Нефедов.

Через судебные тернии

Перед новым руководителем таможни стоит немало сложных вызовов, ведь изменения потребуют смелых неординарных решений и работы на результат.

Очевидно, что выходец из бизнеса Нефедов готов его показать, ведь проработав на госслужбе в Минэкономразвития неполных пять лет он заработал репутацию прогрессивного реформатора, в частности, благодаря успешному запуску системы электронных госзакупок Prozorro, которая более чем за три года работы сэкономила государству десятки миллиардов гривен.

В конкурсной борьбе за пост главного таможенника страны Нефедов обошел проректора Университета таможенного дела и финансов Евгения Гармаша и руководителя общественной организации «Центр развития цифровой экономики» Андрея Савареца.

Эта победа далась непросто. Из-за противников реформы – больших любителей нагреть руки на взятках на таможне конкурс на пост главного таможенника страны в течение двух месяцев был заблокирован судом и лишь в конце июня процесс удалось завершить объявлением имени нового руководителя.

Министерство финансов и бизнес-сообщество сразу заявили, что приветствуют результаты конкурса и ожидают от топ-менеджера таможни создания прозрачной структуры ведомства и улучшения качества предоставления таможенных услуг.

«Минфин возлагает на нового руководителя таможни амбициозные задачи - создать в Украине таможню европейского образца», - отметили в министерстве.

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Какой же должна стать новая украинская таможня? По мнению профильного ведомства - эффективной, прозрачной и свободной от коррупции, которая сможет стать мотором экономического роста в стране.

Представители бизнеса приветствовали назначение Нефедова и заявили о готовности поддерживать прогрессивные изменения по реформированию таможни.

«Мы в Европейской Бизнес Ассоциации уже неоднократного говорили, что для бизнеса очень важна коммуникация и качество сервисов, предоставляемых государственными структурами. И именно в этом аспекте у бизнеса часто возникали вопросы к таможне. Очень хочется верить, что скоро в стране заработает действительно прозрачная таможня, а все сервисы будут максимально понятными и полезными для бизнеса, тем более что Нефедов в Минэкономразвития имеет достаточно хорошую репутацию», - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Не надо изобретать велосипед

По мнению самого победителя конкурса, в выборе путей реформирования таможни не нужно изобретать велосипед, а воспользоваться опытом европейских стран, которые уже прошли этот путь.

«Нам не нужно выдумывать велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством (Александра) Данилюка, и под руководством нынешнего министра (Оксаны) Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит что-то придумывать», - отметил Нефедов.

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В частности, по его словам, основными направлениями деятельности станут проведение полной электронизации таможенных процессов, чтобы облегчить жизнь инспекторам и ускорить таможенные процедуры. Последние, кстати, довольно часто осуществляются с задержками, на что жалуется бизнес.

«В Европе по низкорискованным грузам таможенная процедура часто занимает пять-десять минут, это реально можно сделать и в Украине, но для этого нужны инвестиции», - отметил глава ведомства.

В свою очередь, для ускорения процессов оформления экспортно-импортных операций и обновления таможенной инфраструктуры Нефедов считает необходимым закупить сканеры, весы и камеры с возможностью дистанционного управления. Это планируется сделать как за счет перевыполнения плана таможенных поступлений, так и за счет привлечения донорских средств и использования инструментов государственно-частного партнерства, в частности, сдачи в аренду имущества.

Не оставил без внимания Нефедов и вопрос синхронизации работы таможенных постов. В этом контексте реформатор намерен провести интеграцию с базами данных других госорганов и таможенных органов соседних государств для запуска «единого окна».

«Хочу максимально избавить систему от субъективности и максимально интегрировать все базы данных. Для меня абсолютно непонятной является ситуация, когда из Украины лес-кругляк выезжает, а в Польше лес-кругляк как-то материализуется. Как это возможно? Есть таможенные базы в Украине и Польше. Почему их нельзя сравнивать?», - сетует Нефедов.

Новая кадровая политика и таможня без схем

Грядут изменения и в кадровой политике. Новый глава таможни будет инициировать изменения в законодательство с целью выведения сотрудников из-под закона о госслужбе и перевод на контрактную систему работы с привязкой к выполнению ключевых показателей эффективности (KPI).

Параллельно с этим планируется ввести страхование профессиональной ответственности таможенников и повысить зарплаты до рыночного уровня.

«Когда мы поднимем зарплаты до более-менее рыночного уровня мы сможем рассчитывать на значительное большое количество честных людей, которые пойдут работать в эту структуру. К примеру, в Польше количество таможенников в два с половиной раза больше. Я не хочу сказать, что мы должны увеличить количество таможенников в стране, я вообще, как либерал, против увеличения количества госслужащих, но мы должны постепенно поднимать до рыночного уровня зарплату», - отметил Нефедов.

По его словам, персоналу необходимо показать, что изменения в таможне только к лучшему, и что у службы есть руководство, которое стремиться преобразовать ведомство для того, чтобы слово таможенник звучало гордо, а не ассоциировалось с коррупцией.

Чтобы вывести регулирование экспортно-импортных операций из тени одной лишь сменой вывески и фамилий не обойтись. Необходимы системные изменения. Для этого Нефедов предлагает создать подразделение риск-менеджмента, а также ввести автоматизированное блокирование рискованных таможенных операций.

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«На таможне есть и серые схемы, когда под индивидуальными посылками завозятся промышленные партии товаров, и это полбеды. Есть и черные схемы – это какие-то танкеры, которые в территориальных водах Украины переливают нефтепродукты, или это фуры, которые заходят ночью и идут своим потоком. Эти проблемы надо решать не только через фискальную функцию», - отмечает Нефедов.

С целью минимизации коррупционных рисков чиновник также предлагает сменить функционал ведомства и сделать его информационно открытым. В планах Нефедова также сократить общее число таможен в стране с нынешних 26 до пяти-шести.

«Наша большая задача - максимально электронизировать процесс и разделить условно бэк-энд офис и фронт-энд офис, чтобы тот таможенник, который общается с бизнесменом, перевозчиком, таможенным брокером, логистом и так далее имел меньшее влияние на результат принятия решений, а тот, кто принимает решение, не общался с "клиентом" и не мог вытребовать у него взятку", - отметил он.

Не забыл реформатор и о движении в Европу. По его словам, гармонизация национального законодательства с нормами ЕС и защита интеллектуальной собственности — это факторы, без которых невозможна интеграция Украины в таможенное сообщество Евросоюза.

В этом контексте Нефедов предлагает разработать новую редакцию таможенного кодекса Украины и присоединится к общей транзитной системе Евросоюза (NCTS). Кроме того, необходимо принять закон, которым будет внедрен институт авторизованного экономического оператора, позволяющий компаниям экономить время на таможенных процедурах. В Европе этот институт действует уже много лет, облегчая жизнь бизнесу.

Многие из этих идей нашли поддержку у национального бизнес-сообщества и Европейской Бизнес Ассоциации.

Новый руководитель таможенной службы понимает важность удачно выбранного момента для реформы. Окно возможностей для перестройки важнейшего для национальной экономики Украины ведомства приоткрывается лишь на короткое время. И кажется, это время пришло. Время приниматься за работу.

Александра Данько