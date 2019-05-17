​​​​​​​МВФ у ворот: что в чемоданах кредитора

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев для очередного пересмотра действующей программы Stand-by во вторник, 21 мая. Об этом еще за неделю сообщили в Верховной Раде, и позднее подтвердили в украинском представительстве Фонда.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, миссия будет работать с украинскими властями в течение двух недель и, помимо проверки выполнения условий действующей программы, рассмотрит вопрос возобновления ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный суд Украины со скандалом отменил в феврале.

На основании этих оценок руководство Фонда примет решение о предоставлении нашей стране очередного кредитного транша в эквиваленте 1,3 миллиарда долларов. Меж тем, о полной готовности Украины к приезду ревизоров говорить не приходится.

Домашнее задание

В соответствии с меморандумом между Украиной и МВФ, к приезду майской миссии необходимо было решить ряд задач, с большинством из которых украинские власти успешно справились. К примеру, Министерство финансов внедрило систему регулярных отчетов о возврате проблемных активов государственных банков, а уходящий президент Петр Порошенко назначил судей Антикоррупционного суда.

Однако, с выполнением некоторых условий возникли сложности. Так, разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы должно было завершиться до конца апреля. Этот процесс затянулся по причине блокирования конкурсов на должности руководителей соответствующих служб через суды. На текущий момент полноправный руководитель есть только у налоговой службы, в то время как конкурс на главного таможенника остается заблокированным.

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Есть и полные провалы. Так, до конца марта парламент должен был принять закон о распределении надзора на рынке небанковских финансовых услуг между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку («сплит»). Соответствующий законопроект депутаты одобрили в первом чтении еще в июле 2016 года, но почти за два года так и не рассмотрели документ во втором чтении.

Некоторые условия программы могут стать предметом дискуссии. К примеру, действующий меморандум с МВФ предусматривал повышение цен на газ для населения с 1 мая для их приведения в соответствие с рыночным уровнем. Но после подписания меморандума цены на европейском рынке просели, и украинское правительство не повысило, а, наоборот, снизило внутренние цены.

Также украинским властям предстоит неприятный разговор с кредиторами относительно предыдущей программы. Речь об отмене Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение и ряде судебных решений в отношении национализированного «ПриватБанка». Понравится ли кредитору откат ранее проведенных реформ в комплексе с неполным выполнением условий действующей программы?

Фонд все стерпит

Мнения экспертов относительно итогов миссии МВФ в Украине вполне оптимистичны.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий допускает, что вопрос ответственности за незаконное обогащение, как и ситуация вокруг «ПриватБанка», могут стать препятствиями для продолжения сотрудничества с МВФ.

При этом, он не считает, что для очередного пересмотра Украина должна была повысить внутренние цены на газ: «Вопрос цен на газ вряд ли станет препятствием для нового транша, ведь основной критерий цен – соответствие импортному паритету - выдержан».

Эксперт прогнозирует получение нашей страной очередного транша от МВФ в течение двух месяцев, мотивируя это тем, что за время действия предыдущей программы с Фондом Украина ни разу полностью не выполнила структурные маяки, но при этом добилась трех положительных пересмотров программы.

По его словам, с учетом истории взаимоотношений Украины с МВФ, выполнение двух-трех из четырех необходимых структурных маяков - хороший результат.

Для повышения шансов на успех эксперт считает целесообразным принятие Верховной Радой изменений в законодательство о возобновлении ответственности за незаконное обогащение и застрявшего в парламентских кабинетах закона о «сплите».

Неповоротливая Рада

Украинский парламент о своих недоработках по программе с МВФ помнит. Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 13 мая, призвал не откладывать рассмотрение законопроекта о «сплите».

«Мы брали на себя обязательства рассмотреть его (законопроект о сплите – УНИАН) до 31 марта этого года. Так случилось, что мы не смогли, но уже на эту пленарную неделю в четверг этот законопроект зафиксирован в проходной части», - сказал депутат. Призыв остался без ответа – к рассмотрению законопроекта Рада в четверг, 16 мая, так и не приступила.

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Что касается ответственности за незаконное обогащение, в парламенте уже зарегистрированы двенадцать законопроектов с соответствующими изменениями в Уголовный кодекс, но ни один из них в повестке заседаний не значится.

«К сожалению, мы не ожидаем особого желания депутатов вернуть статью Уголовного кодекса. Поэтому, в случае выполнения правительством базовых макроэкономических условий, решение МВФ о продолжении сотрудничества будет во многом политическим уже даже по результатам майского пересмотра», - считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Тем временем, действующий состав парламента может не дожить до официальной даты выборов в октябре.

Политическое межсезонье

Депутаты опасаются, что новый президент Украины Владимир Зеленский сразу после инаугурации 20 мая может принять решение о роспуске парламента. И при наличии оснований новый глава государства действительно может распустить текущий состав Рады, если успеет подписать соответствующий указ до 28 мая – то есть, более, чем за полгода до парламентских выборов.

Эксперты не видят угрозы для продолжения сотрудничества с ключевым кредитором даже в случае досрочных парламентских выборов.

«Текущая программа с МВФ была подготовлена таким образом, чтобы в год двойных выборов сделать ее минимально зависимой от политических рисков. Условия и весеннего, и осеннего пересмотров не требовали особых политических усилий», - считает Вышлинский.

По его прогнозам, если действующий парламент продержится до предстоящих выборов, то для получения осеннего транша с высокой вероятностью нужно будет принять бюджет на 2020 год, что теоретически возможно, но в максимально сжатые сроки.

В случае досрочного прекращения полномочий действующей Рады Вышлинский считает наиболее вероятным сценарием досрочное прекращение и текущей программы с МВФ после майского пересмотра. В таком случае, он ожидает согласования новой, более длительной и амбициозной программы с Фондом, но уже с новым правительством и президентом.

С одной стороны, история взаимоотношений с МВФ позволяет рискнуть, бросив старую программу и попросив новую. Но стоит учитывать, что время не ждет, а перспективы остаться без поддержки Фонда не сулят ничего хорошего.

Альтернатива - дефолт

Эксперты считают продолжение сотрудничества с МВФ безальтернативным сценарием для Украины.

«Я не считаю дефолт Украины со значительным обесцениванием национальной валюты, ускорением инфляции и потерей иностранных инвестиций достойной альтернативой. Это очень серьезный удар для страны. Если мы в течение лета получим очередной транш от Фонда или иным образом подтвердим свое нахождение в программе, то это снимает все угрозы до конца года», - комментирует координатор общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак.

Эксперт поясняет, что Украине от МВФ нужны прежде всего не деньги, а сам факт продолжения сотрудничества. Нахождение в программе открывает доступ к дешевым кредитам Всемирного банка, Евросоюза и стран-партнеров, а также способствует привлечению средств на международном рынке капитала на более выгодных условиях.

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По его оценкам, для финансирования бюджетного дефицита и предстоящих долговых выплат ресурсов внутреннего рынка недостаточно, и Министерству финансов придется привлекать заимствования на внешнем рынке. Но без сотрудничества с МВФ такие заимствования могут стоить 12 и более процентов годовых, если вообще будут возможными в условиях охлаждения интереса инвесторов к развивающимся рынкам на фоне замедления роста мировой экономики и торгового противостояния США с Китаем.

«На начало мая на Едином казначейском счете было около 40 миллиардов гривен, а на валютном - еще 2 миллиарда долларов. То есть, проблема своевременного погашения долгов Украины на ближайшие несколько месяцев решена. Однако, если мы потратим эти средства сейчас и не получим очередной транш, то у нас точно начнутся проблемы осенью», - прогнозирует Козак.

Зе-команда в курсе

Команда новоизбранного президента заявляет о приверженности ценностям МВФ и готовности следовать текущей программе реформ при поддержке Фонда.

«Сейчас не время просить новую программу с МВФ. Тем более, что основные условия текущей программы уже выполнены, под этот транш. – заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

Он выразил уверенность, что принятие закона о «сплите» не будет приоритетом для МВФ для решения о предоставлении следующего транша, в отличие от возобновления ответственности за незаконное обогащение.

«Самый критический вопрос для МВФ – это незаконное обогащение. Не имеет значения, что это вопрос предыдущей программы. Это был вопрос сотрудничества с Фондом, мы получили финансирование, а сейчас перевернули страничку и говорим: «обещать – не значит жениться». Мы должны принять закон, который возобновляет уголовную ответственность за незаконное обогащение. В том числе, для уже заведенных дел», - сказал Данилюк.

В отличие от экспертов, советник Зеленского верит в вероятность исправления ошибки Конституционного суда действующим составом парламента.

«Если они хотят идти на выборы, то уверен, что исправят. Потому что иначе это выглядит, что депутаты сами заинтересованы в незаконном обогащении. Все равно, что сказать избирателям: «нас устраивает это решение Конституционного суда, которое, фактически, убило борьбу с коррупцией в стране»», - подчеркнул он.

Что касается ситуации вокруг «ПриватБанка», то Данилюк не считает, что в текущий момент она станет препятствием для сотрудничества с Фондом, и кредитор будет наблюдать за течением судебных разбирательств, которые могут растянуться на годы.

Двери всегда открыты

Международный валютный фонд накануне миссии в очередной раз заверил, что готов поддерживать Украину. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в телефонном режиме уже попрощалась с уходящим президентом Петром Порошенко и познакомилась с новоизбранным главой нашего государства Владимиром Зеленским.

«Многое еще предстоит сделать для завершения преобразования Украины в современную рыночную экономику, которая жестко регулируется верховенством права и способна привлечь больше инвестиций, необходимые для достижения более высокого и устойчивого роста», – говорится в заявлении главы МВФ, где она в очередной раз напомнила о необходимости сохранить достигнутый прогресс.

Иными словами, Фонд Украину не бросит, но проще точно не будет. И каждая новая программа с МВФ помимо хвостов из прежних программ будет предполагать новые реформы, потому что, пока мы топчемся на месте, мировая экономика стремительно развивается.

Обобщая мнения экспертов, можно прогнозировать получение следующего транша от МВФ с некоторым опозданием. Но для этого украинским властям в ближайшие недели стоит подтянуть хвосты, или хотя бы продемонстрировать четкие намерения сделать это в ближайшем будущем, тем самым доказывая, что судьба страны важнее их политических амбиций.

Ольга Гордиенко