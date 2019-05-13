Суд отклонил апелляцию НБУ в пользу бывших акционеров "ПриватБанка"

Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на судебное решение.

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера «ПриватБанка» кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на решения судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в «ПриватБанке» накануне его вывода с рынка.

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Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями СНБО. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года признал противоправным и отменил решение от 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства.

Этот же суд отменил решение Нацбанка о перечне связанных лиц «ПриватБанка», которое было одним из основных для проводимой при национализации банка процедуры «bail-in» - обмен средств, связанных с банком лиц, на акции финучреждения с их последующей продажей Министерству финансов.

После этого Печерский райсуд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования «ПриватБанка», полученным в его национализации.