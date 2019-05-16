Советник президента Зеленского Данилюк: Мы должны принять закон, который возобновляет уголовную ответственность за незаконное обогащение. В том числе, для уже заведенных дел

Александр, что думает команда Зеленского о перспективах сотрудничества с Международным валютным фондом: мы продолжим работать по старой программе или будем просить новую?

Сейчас не время просить новую программу с МВФ. Тем более, что основные условия текущей программы уже выполнены, под этот транш.

А как же закон о «сплите» (распределении надзора на рынке небанковских финансовых услуг)? Рада его примет?

Я уверен, что для МВФ этот маяк не будет приоритетом. Но поскольку я работал над этим законом еще в 2015 году в администрации президента, хотелось бы, чтобы он уже был принят. Не думаю, что это будет препятствием для следующего транша. Но очевидно, что по завершению программы это станет «prior action» (предварительным условием, – УНИАН).

Самый критический вопрос для МВФ – это незаконное обогащение. Не имеет значения, что это вопрос предыдущей программы. Это был вопрос сотрудничества с Фондом, мы получили финансирование, а сейчас перевернули страничку и говорим: «обещать – не значит жениться».

Что произошло, когда Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение? Мы оказались в подвешенном состоянии. Потому что, если есть какое-то решение парламента, наши партнеры либо просят его предотвратить – не принимать это решение, либо обращаются к президенту с требованием заветировать его. То есть, есть какое-то пространство для маневра.

Но когда речь идет о решении Конституционного суда, какое может быть требование? Это высшая инстанция, по большому счету.

Мы должны принять закон, который возобновляет уголовную ответственность за незаконное обогащение. В том числе, для уже заведенных дел.

Вы видите потенциал текущего состава Рады исправить эту ошибку?

Уверен, что исправят. Если они хотят идти на выборы, то уверен, что исправят. Потому что иначе это выглядит, что депутаты сами заинтересованы в незаконном обогащении. Все равно, что сказать избирателям: «нас устраивает это решение Конституционного суда, которое, фактически, убило борьбу с коррупцией в стране».

Ситуация вокруг «ПриватБанка» может стать препятствием для сотрудничества с Фондом? Или пока Фонд будет наблюдать за течением судебных разбирательств, которые могут растянуться на годы?

Я думаю, что будут наблюдать. Здесь схожая ситуация с решением Конституционного суда. Когда речь идет о политическом решении - может быть четкая позиция. Но когда это решения судов – все гораздо сложнее. Единственное, что можно комментировать – это качество судебной системы. Что тоже - оценочное. Потому они могут сказать нам решить вопрос, но как его решить - это уже наше дело.

Вы уже встречались с МВФ как советник нового президента? Фонд видит готовность команды нового президента к диалогу?

Конечно, я с ними регулярно общаюсь.

Кем вы себя видите в дальнейшем – на каком государственном посту? Как скоро будет объявлено, кто какие посты займет из команды?

Определимся. Мы не обсуждали должностей в команде. Финальное решение будет принимать Владимир Зеленский. У нас такие правила. Не могу дать конкретных дат, но в ближайшее время, надеюсь.

Ольга Гордиенко