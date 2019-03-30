Баланс недели: очередные послабления для бизнеса, запуск Фонда энергоэффективности и спокойствие рынков в преддверии выборов

Последняя неделя марта выдалась не слишком насыщенной экономическими событиями. Причиной тому стало временное затишье в экономической сфере в связи с выборами на пост главы государства, первый тур которых пройдет уже в воскресенье, 31 марта.

Несмотря на обострение предвыборной лихорадки в обществе, ведущие экономические эксперты утверждают, что украинский финансовый рынок отреагирует на результаты первого тура выборов, вне зависимости от того, кто выйдет во второй, спокойно и без особых потрясений.

По словам старшего аналитика «Райффайзен Банка Аваль» Михаила Ребрика, риски президентских выборов давно предусмотрены в экономических прогнозах.

«Если у власти остаётся понятный инвесторам президент, приток портфельных инвестиций может быть очень сильным, начиная с мая-июня. Гривня укрепится, что позитивно отразится на инфляции в краткосрочном периоде. Вырастает вероятность снижения ключевой ставки, и желание инвесторов закрепить высокую ставку на долгий срок будет дополнительным стимулом для вливаний», - отметил Ребрик.

По прогнозам эксперта, приход к власти нового президента также не должен расшатать рынок. Это событие не повлечет за собой ни масштабного оттока капитала, ни его ажиотажного притока. При этом, среди рисков эксперт назвал возможную отсрочку транша Международного валютного фонда из-за решения Конституционного суда, отменившего статью о незаконном обогащении. В перечне других рисков он назвал необходимость повышать цену на газ и затягивание с принятием закона о «сплит» - ликвидации Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг и распределении ее функций между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова также считает, что финансовый рынок спокойно отреагирует на первый тур выборов.

«Текущий год гривня начала без традиционного падения по отношению к основным мировым валютам. Начиная с января, мы могли наблюдать лишь незначительные колебания курса национальной валюты. Экономика третий год подряд демонстрирует рост, банковская система успешно прошла этап очистки, докапитализации и выхода в прибыльность. Качественно реформирован банковский надзор Национального банка: банков меньше, но они здоровые и надежные. Потому остерегаться катастроф или проблем накануне выборов не стоит», - считает она.

Также Коробкова отметила более взвешенный подход населения к покупке и продаже валюты, поскольку украинцы все меньше поддаются «сезонной» валютной панике и более прагматично принимают финансовые решения.

По мнению главного эксперта Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, банковская система также не ощутит влияния выборов.

«Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль 2019 года вырос на 1,2%, а валютных в долларовом эквиваленте - на 1,8%. Думаю, что это следствие политики высоких процентных ставок. Что касается деловой активности, то с одной стороны - выборы всегда были и остаются катализатором (ускорителем) экономических процессов, с другой стороны - это всегда время технической паузы для крупных инвестиционных проектов иностранных инвесторов», - пояснил эксперт.

По словам Шапрана, украинцам не стоит опасаться дестабилизации на валютном рынке, поскольку он спокойно реагирует на политические события в стране.

«Думаю, что влияние на валютный рынок политических факторов сейчас ослаблено, так как Украина находится под программой с МВФ. Кто бы из кандидатов не победил, программу с Фондом выполнять придется», - отметил эксперт.

Послабления для бизнеса

На уходящей неделе Кабинет министров в ходе своего традиционного заседания в среду принял очередное комплексное постановление, призванное упростить ведение бизнеса в Украине.

Принятое постановление упрощает процесс приведения уставов существующих обществ с ограниченной ответственностью в соответствие с действующим законодательством. Теперь учредители этих предприятий смогут в электронной форме выбирать тот вариант устава, который им больше подходит, а сама процедура регистрации будет максимально ускорена.

Наряду с этим, правительство разрешило банковским учреждениям получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, которые обратились к ним для получения кредитов.

«До этого времени на законодательном уровне такая возможность отсутствовала, что затрудняло банкам задачу прогнозировать способность лица выполнить собственные обязательства по выплатам по кредиту. Это повышало рискованность осуществления банковских операций по кредитам, а также приводило к накоплению проблемных кредитов, что в свою очередь увеличивало стоимость денег для клиентов», - прокомментировало решение Министерство экономического развития и торговли, добавив, что ожидаемым результатом принятия постановления станет уменьшение стоимости кредитования.

Принятое постановление установило единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества. По мнению Минэкономразвития, это позволит избежать искусственного затягивания процедуры и последующего создания препятствий на пути регистрации новых объектов недвижимости.

Кроме того, Кабмин упростил регистрацию декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации. Это решение уменьшит личное взаимодействие заказчиков строительства с органами государственного архитектурно-строительного контроля. Это, в свою очередь, будет способствовать минимизации коррупционных рисков.

Еще одним важным пунктом принятого решения является упрощение импорта автомобильных запчастей, что позволит уменьшить административное давление на импортеров этой продукции, а также приблизит украинское законодательство к европейскому.

В Минэкономразвития считают, что эти решения позволят Украине укрепить свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. В 2018 году наша страна поднялась на пять позиций и заняла 71-е место в рейтинге. Как утверждает первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, до 2020 года Украина должна подняться в рейтинге Doing Business еще как минимум на 10 позиций.

Фонд энергоэффективности приступил к финансированию первых проектов

Другим важным событием уходящей стал полноценный запуск Фонда энергоэффективности, созданного для предоставления финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилых домов в Украине. В четверг фонд подписал с Международной финансовой корпорацией и «Укргазбанком» трехстороннее соглашение, которое запускает процесс получения грантового финансирования от фонда для первых Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Фонд объявил, что в рамках программы, на реализацию первых пятнадцати проектов будет выделено около 40 миллионов гривень.

«Это соглашение является основой для создания юридической инфраструктуры деятельности фонда относительно предоставления частичной компенсации расходов на мероприятия по энергоэффективности для многоквартирных домов... В документе говорится о правовых рамках для реализации проектов программы «Первые ласточки» - это 15 ОСМД, которые уже получили результаты энергоаудитов и готовы к следующим шагам», - сказал присутствующий на церемонии подписания соглашения вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Чиновник добавил, что общая сумма финансирования новосозданной организации, заложенная в бюджете, составляет 1,6 миллиардов гривень, и эти средства уже поступили на счет фонда.

Говоря о планах работы на ближайший год, Зубко добавил, что в этом году Фонд энергоэффективности планирует реализовать три сотни проектов в жилых домах, и это лишь минимальный план, который необходимо выполнить.

«У нас на этот год минимальный план - это 300 проектов, которые мы должны реализовать. Если на сегодня у нас все 33 тысячи ОСМД готовы дать проекты, то мы все реализуем. На сегодня мы не останавливаем работу по «теплым» кредитам, мы запускаем работу Фонда энергоэффективности и работу над пятнадцатью пилотными проектами, которые должны дать результат до конца этого года», - сказал Зубко.

Таковы были основные экономические события уходящей недели. Следующие семь дней страна будет подводить итоги первого тура президентских выборов и говорить об открывающихся перспективах, в том числе, в экономической сфере и для развития бизнеса. Несмотря на то, что пленарные заседания Верховной Рады на первую неделю апреля не запланированы, депутаты продолжат работу в комитетах, обсуждая модели проведения реформ, внедрения которых ожидает от Украины Международный Валютный Фонд. Перемены не за горами!

Елизавета Доронцева