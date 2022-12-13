По словам Шмыгаля, переговоры проводит и французская сторона, и МАГАТЭ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что "конкретики пока нет" относительно освобождения Запорожской АЭС.

"Относительно освобождения Запорожской АЭС - пока конкретики у наших партнеров нет. Россияне пока сложно относятся к этому объекту. Мы понимаем, что мы, как и всю нашу землю, должны освобождать... Переговоры ведутся и французской стороной, и МАГАТЭ", – отметил он в эфире национального телемарафона.

Однако, по его словам, уже "в ближайшее время" на все атомные электростанции будут направлены миссии МАГАТЭ – после очередной российской ракетной атаки в ноябре в МАГАТЭ заявили о намерении усилить свое присутствие на всех АЭС Украины.

Видео дня

Война в Украине: ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска. Страны G7 также осуждают похищение Россией руководства Запорожской АЭС.

В начале декабря российские СМИ сообщили, что власти РФ могут пойти на вывод войск из ЗАЭС в обмен на получение гарантий бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории. Впрочем, представительница МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена выводить свои войска с территории Запорожской АЭС.

8 декабря стало известно о подготовке очередной провокации на ЗАЭС со стороны оккупантов. В частности, российские войска разместили реактивные установки "Град" непосредственно рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о договоренности по выводу тяжелого вооружения с Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими войсками. По его словам, ведутся переговоры по условиям реализации этого.

Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не размещала тяжелое вооружение на Запорожской АЭС. Во время телефонной конференции с журналистами 13 декабря Песков также сказал, что Россия продолжает поддерживать связь с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое пытается способствовать созданию демилитаризованной зоны вокруг электростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: