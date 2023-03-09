Противник снова пытался уничтожить украинскую энергосистему, отметил премьер.

После сегодняшних российских обстрелов энергосистема Украины остается целостной, в отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии.

Об этом в четверг, 9 марта, в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Чиновник добавил, что Энергетический штаб работает, как и ремонтные бригады. Особое внимание уделяется возврату электроэнергии в Харькове.

"Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И опять им это не удалось. Энергосистема остается целостной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", - рассказал глава правительства.

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Ракетный удар по Украине 9 марта - что надо знать

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 9 марта, российские оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов, за это время враг выпустил 81 ракету различного базирования, в том числе "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, было осуществлено восемь пусков ударных беспилотников Shahed-136/131.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" ПВО уничтожила 34 крылатые ракеты, а также четыре БПЛА Shahed-136/131. Кроме того, восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Как сообщил президент Украины, ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и город Киев. В Харькове из-за ночной вражеской атаки пропали свет, вода и отопление.

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