В организации не знают, что будет со спросом в КНР и предложением со стороны РФ.

ОПЕК приняла решение сохранить добычу нефти на текущем уровне, чтобы подвести итоги мирового рынка отрасли в 2022 году. Сейчас ситуация остается неопределенной, так как сложно предсказать спрос в Китае и предложение со стороны РФ.

Как сообщил портал Bloomberg, организация из 23 стран-экспортеров нефти провела онлайн-встречу. После этого началась реализация значительного сокращения добычи "черного золота" на 2 миллиона баррелей в сутки. Такое решение члены картеля согласовали на предыдущем собрании в октябре.

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent постепенно снижалась в течение почти всего ноября, достигнув значения менее $81 за баррель. На этих отметках она была осенью 2021-го и в прошлом январе. Однако за последнюю неделю произошел самый большой отскок с 28 сентября.

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Волатильность связана с ограничением максимальной стоимости на нефть из России, которая входит в ОПЕК. В то же время в Китае предварительно решили снижать меры по борьбе с COVID-19. Из-за них мировой уровень потребления "черного золота" сильно снизился, так как Поднебесная остается крупнейшим импортером.

"Потолок" цен на российскую нефть: что известно

Вчера, 3 декабря, Европейский Союз согласовал максимальную стоимость "черного золота" из РФ. Предел цены установлен на отметке $60 за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что такой "потолок" комфортен для агрессора. По его мнению, предельную цену нужно снизить в два раза.

В Госдепе США назвали двойной эффект от ограничения. Россия лишится доходов, а Европа начнет отвыкать от нефти из РФ.

Венгрию освободили от соблюдения "потолка" стоимости российской нефти. По словам главы МИД Петера Сийярто, это "защитит безопасность энергоснабжения страны".

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