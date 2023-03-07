В Харькове вернут уличное освещение. Как заявил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram, больше года единственным источником света в темное время суток в городе преимущественно были лишь фары автомобилей.
Сегодня вечером, 7 марта, будет проведен тест запуска фонарей. Город постепенно будет увеличивать масштаб освещения улиц.
"За это время произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Знаю, потому что сам не раз слышал, что многим харьковчанам трудно передвигаться по городу, когда темнеет.
На днях я провел успешные переговоры с ответственными за безопасность лицами. Мы достигли соглашения что начнем подсвечивать центральные магистрали и другие, самые загруженные автомобильные дороги. Сегодня уличные фонари будут работать с 18 часов до 19:30 в тестовом режиме. Постепенно будем расширять географию включений и увеличивать время работы фонарей", - говорится в сообщении Терехова.
Ситуация в Харькове: что известно
В феврале россияне несколько раз обстреливали Харьков. В частности 22 февраля было зафиксировано четыре прилета, в результате которых нужно было доставать пострадавших из-под завалов.
Кроме этого 10 февраля стало известно о попадание в объекты критической инфраструктуры. Он привел не только к повреждению оборудования, но и к большому количеству раненых.
Впоследствии мэр города Игорь Терехов заявил, что с каждым обстрелом захватчиков растут убытки от войны. В городе почти не осталось домов без разрушений.
Однако мэр также отмечал, что не нужно бояться вероятного повторного наступления россиян на областной центр. Город готов дать отпор оккупантам.