Российские военные совершили артиллерийский обстрел села Бударки Чугуевского района.

В воскресенье, 5 марта, в Харьковской области российские оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, 5 марта российские военные совершили артиллерийский обстрел села Бударки Волчанской общины Чугуевского района. Отмечается, что оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас все детали устанавливаются.

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Обстрелы Харьковской области

Как известно, российские захватнические войска систематически обстреливают Харьков и область.

20 февраля захватчики выпустили по Харьковской области 11 ракет, однако лишь одна из них долетела до территории Украины - остальные разорвались на российской территории.

Недавно в Украине осудили российского летчика, который весной прошлого года бомбил Харьковскую телебашню. В тот день он применил восемь ФАБ-500.

Мэр Харькова Игорь Терехов не исключает, что российская армия может снова попытаться пойти в наступление на город. Однако он говорит, что украинцы "ответят" им.

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