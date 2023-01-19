В то же время страна остается зависимой от импортируемых энергоресурсов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что его страна полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину.

Как министр отметил в комментарии ВВС, его страна больше не импортирует энергию напрямую из России и больше не зависит от российского импорта энергоносителей.

"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоресурсов, но сегодня не от импорта из России, а от мировых рынков", – сказал он.

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Отказ Германии от российских энергоносителей

Ранее Германия импортировала около половины газа из России и более трети нефти. Но Россия прекратила поставки газа в страну в августе 2022 года, а в начале 2023 года Германия прекратила импорт российской нефти.

В поисках альтернативных источников энергии Германия возобновила работу угольных электростанций, отложила оставшиеся планы закрытия трех атомных электростанций. Также страна пыталась увеличить мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия. Германия также впервые начала импорт газа из США.

Кроме этого, Германия, которая за четыре месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину все еще не видела опасности в запуске российского газопровода "Северный поток-2", в ноябре признала, что он способствовал развязыванию кровавой войны. Напомним, 22 февраля, после решения Москвы признать независимость "ЛНР"и " ДНР", Германия остановила процесс сертификации газопровода.

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