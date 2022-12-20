Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году.

Германия отвергла заявление о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявив, что вместо этого она будет импортировать сырую нефть из Казахстана.

Как сообщает Bloomberg, крупнейшая экономика Европы ранее заявляла, что планирует прекратить импорт российской нефти к концу этого года после вторжения Кремля в Украину, но это было поставлено под сомнение, когда главный исполнительный директор российского оператора нефтепровода заявил, что он получил запросы на поставки российской нефти в первом квартале 2023 года.

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Schwedt исторически сильно зависели от импорта российской нефти по трубопроводу. Теперь потоки по трубопроводу "Дружба" — крупнейшему в Европе нефтепроводу — будут поступать из Казахстана, хотя это соглашение еще не заключено.

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Как собщили в Минэкономики Германии: "Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году".

Германия и Польша, которые получают российскую нефть по северному отрезку ветки "Дружба", обязались отказаться от нее к декабрю.

Война в Украине и ситуция с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

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