СПГ и увеличение поставок из Норвегии немного сдерживают дальнейший рост цен.

Цены в Европе на природный газ выросли. Причиной подорожания стала война на Ближнем Востоке, которая вызвала новую волну волатильности на рынке.

Издание Bloomberg пишет, что 21 октября базовые фьючерсы выросли на 2,2%, следуя за ценами на нефть. Рынки опасаются, что эскалация израильско-иранских военных действий может привести к расширению регионального конфликта, что может повлиять на поставки топлива.

В последние недели геополитические опасения заставляли цены колебаться, подчеркивая уязвимость европейских поставок топлива по мере того, как в регионе начинается отопительный сезон. В частности, для газовых рынков ключевой проблемой является риск закрытия Ормузского пролива - ворот в Персидский залив и важного водного маршрута для поставок сжиженного природного газа и нефти.

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"Ожидания израильского ответа на атаку 1 октября все еще волнует рынки, что усиливает и без того напряженный прогноз на зиму для европейских газовых рынков", - говорит Флоренс Шмит, европейский энергетический стратег Rabobank. "Это удерживает рынок газа в диапазоне 39-40 евро за мегаватт-час до тех пор, пока мы не получим четкое представление о том, куда геополитика приведет цены".

Кроме того, в конце месяца в регионе ожидается похолодание, что станет испытанием для энергетической инфраструктуры. На данный момент Европа вполне обеспечена топливом, поскольку получает все больше СПГ. Поставки по трубопроводам из Норвегии также возросли.

Голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, выросли на 2,0% до 39,97 евро за мегаватт-час.

Цены на газ в Европе - последние новости

В Европе цены на газ находятся на самом высоком уровне в этом году - еще до начала отопительного сезона, - что отчасти объясняется войной в Украине и на Ближнем Востоке.

Кроме того, в конце 2024 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, что является проблемой для для Австрии, Словакии и Венгрии.

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