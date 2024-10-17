Увеличение числа танкеров и новые схемы поставок помогают снизить стоимость перевозок.

Суда, перевозящие сжиженный природный газ, строятся быстрее, чем на рынок поступают новые партии топлива, что помогает снизить транспортные расходы и смягчить тарифный удар для потребителей.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость краткосрочной аренды СПГ-танкера упала до самого низкого уровня для этого времени года с 2018 года. При этом танкеры для перевозки СПГ все чаще остаются в Атлантическом или Тихоокеанском регионах. То есть газ потребляется ближе к местам его производства, что способствует избытку судов и уменьшению расходов на его перевозку.

Для потребителей это хорошая новость. В Европе цены на газ находятся на самом высоком уровне в этом году - еще до начала отопительного сезона, - что отчасти объясняется войной в Украине и на Ближнем Востоке.

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Чтобы удовлетворить этот спрос, на рынок все чаще выходят новые суда. В этом году 36 танкеров осуществили первую загрузку, а в 2023 году их было 30. Портфель заказов на танкеры-новостройки растет в ожидании бума поставок СПГ к концу десятилетия.

В то же время, увеличение объемов производства откладываются. Запуск экспортного проекта Golden Pass LNG в Техасе отложен до конца 2025 года из-за разногласий с подрядчиком. Завод Cheniere Energy Inc. в Корпус-Кристи планирует начать производство СПГ в этом году, но его наращивание будет продлено до конца 2026 года. Проект Costa Azul компании Sempra в Мексике начнет коммерческую деятельность в 2026 году, на год позже, чем планировалось. Проект СПГ Plaquemines в Луизиане все еще находится на стадии пусконаладочных работ.

В результате спотовые ставки на четвертый квартал в Атлантическом и Тихоокеанском бассейнах впервые за пять лет упали ниже 50 тысяч долларов в день. При этом ставка фрахта в Атлантике составляет 30 250 долларов в день, что является самым низким показателем на 2024 год.

"Это обусловлено увеличением доступности судов и снижением тонно-миль, поскольку суда остаются в пределах бассейна", - сказал главный исполнительный директор Spark Тим Мендельсон.

Рост цен на газ в Европе также побуждает поставлять больше американского СПГ через Атлантику. В то же время поставки катарского СПГ в Европу сократились, а больший объем направляется в Азию. В долгосрочной перспективе, по мере реализации экспортных проектов, профицит, скорее всего, исчезнет, что приведет к ужесточению рынка морских перевозок.

Газ для Европы - последние новости

В конце 2024 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину. Для большинства стран ЕС данная ситуация не является проблемой, но не для Австрии, Словакии и Венгрии.

В свою очередь Франция призвала к лучшей идентификации компаний, поставляющих российский газ в портах Евросоюза, чтобы остановить увеличение его поставок в европейские страны.

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