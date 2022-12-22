На данный момент последний, девятый, блок нагружен до 400 МВт, впоследствии планируется его загрузка до номинальной мощности 1000 МВт.

К энергосистеме Украины подсоединили девятый энергоблок отечественных АЭС - все подконтрольные Украине атомные блоки работают.

Как сообщает НАЭК "Энергоатом", все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают.

"Сегодня, 22 декабря 2022 года, в 07:00 к электросети подключили девятый энергоблок отечественных АЭС, который 18 декабря был выведен в ремонт для устранения замечаний. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Видео дня

"Сейчас девятый блок нагружен до 400 МВт. После снятия "Укрэнерго" ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят до номинальной мощности 1000 МВт", - добавили в пресс-службе.

Удары по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

17 декабря в энергосистеме Украины работали все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной территории. Но уже на следующий день, 18 декабря, один из девяти блоков вывели на ремонт.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

Вас также могут заинтересовать новости: