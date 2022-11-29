26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение, на следующий день электроэнергию начали постепенно подавать в жилые дома.

В Херсоне поставки электроэнергии возобновили для 50% потребителей, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"50% Херсона со светом", - отметил он.

Деоккупация Херсона

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали постепенно подавать в жилые дома.

Отключение света в Киеве и других городах

С 10 октября россияне прицельно бьют по украинской критической инфраструктуре. После очередного ракетного обстрела, 17 ноября, в Киеве был зафиксирован антирекорд с отключения света.

Последняя массированная атака России вызвала блэкаут в украинской энергосистеме. Вражеские ракеты попали как в ТЭС, так и в ГЭС и другие объекты критической инфраструктуры. В ряде регионов пропал свет, вода, из-за обесточивания произошли перебои со связью.

С 24 ноября киевлян предупредили, что свет будут подавать на 2-3 часа раз в день.

Уже несколько дней подряд украинцев предупреждают о подготовке Россией к новому массированному удару. По словам экспертов Института изучения войны, Путин может увеличить количество ракет и атак на Украину, чтобы поддержать недавний темп ударов. На подготовку к новому удару такой мощности россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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