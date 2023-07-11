За неделю объем морских поставок нефти снизился до 2,86 млн баррелей в сутки.

Объем поставок нефти через западные порты России за последний месяц впервые существенно снизился, по сравнению с февральским уровнем, после резкого роста объемов за прошедшие месяцы.

Как пишет Bloomberg, за неделю объем морских поставок нефти снизился до 2,86 млн баррелей в сутки. Это на 1 млн баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе. Снижение объемов подорвало доходы Кремля от экспортных пошлин, которые на прошлой неделе упали на 29% по сравнению с предыдущей.

Средние четырехнедельные поставки нефти российским клиентам в Азии, а также поставки на судах, не имеющих конечного пункта назначения, снизились до 2,93 млн баррелей в день. Это самый низкий показатель с середины января.

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Цены на нефть снижаются на фоне неопределенности инвесторов в преддверии поступления свежих экономических данных от крупнейших потребителей нефти США и Китая.

Цены на нефть выросли в пятницу 7 июля, и это второй раз за неделю из-за устойчивого спроса на нее. По данным агентства Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или на 0,6%, до 76,97 долларов за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 44 цента, также на 0,6%, до 72,24 долларов за баррель.

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