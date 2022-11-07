Россия продает свой уголь со значительной скидкой по сравнению с конкурентами.

После введения запрета на импорт российского угля в страны Европы с 10 августа грузы с этим сырьем были перенаправлены в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.

Как пишет издание Bloomberg, Россия продает свой уголь в эти страны и регионы со значительной скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.

В частности, в сентябре Турция импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за тонну, что на 23% ниже, чем аналогичное топливо из Колумбии, ее следующего по величине поставщика.

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Угольное эмбарго против России

Как сообщал УНИАН, в начале августа в ЕС вступило в силу эмбарго на импорт угля из России. Данная мера была включена в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года. Эмбарго предполагает запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России.

В июле запрет на импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров, ввела Великобритания.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. На угольную промышленность приходится лишь около 1% российской экономики.

Между тем, в России увидели риск банкротства угольных компаний, поскольку после применения Западом "угольных" санкций расходы сильно возросли. В частности, отрасль потеряла часть рынков сбыта и пострадала от ограничений по экспорту, а вот себестоимость продукции увеличилась вместе с логистическими затратами.

Впрочем, в августе издание Reuters сообщило, что российская экономика избежала краха несмотря на введение санкций благодаря высоким мировым ценам на энергоносители, в частности на нефть, которые помогли Кремлю сгладить эффект от санкций.

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