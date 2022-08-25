Рассматривается вариант снижения налогового давления на компании.

В России увидели риск банкротства угольных компаний. Дело в том, что после применения Западом "угольных" санкций расходы сильно возросли.

Об этом пишет российское издание "Известия".

В связи с этим Минэнерго предложило пересмотреть расчет налога на добычу полезных ископаемых, чтобы снизить нагрузку на бизнес и "предотвратить потенциальные банкротства компаний угольной̆ и металлургической̆ промышленности".

Отмечается, что отрасль потеряла часть рынков сбыта и пострадала от ограничений по экспорту, а вот себестоимость продукции увеличилась вместе с логистическими расходами.

"Экспортеры угля и металлов оказались зажаты между ограничениями импорта в Европу, Японию и неспособностью инфраструктуры обеспечить вывоз сырья по новым направлениям. Когда премиальные рынки ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня стали принимать российский уголь в ограниченном объеме, отечественным компаниям пришлось сбывать его с большим дисконтом по отношению к австралийскому аналогу, добавили в РСПП. Хотя угольщикам удалось нарастить поставки в Китай и Ближний Восток и через трейдеров, по итогам года экспорт ресурса снизится примерно на треть", - заявил глава комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства московского городского объединения "Опоры России" Андрей Крупский.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев считает, что если отказаться от использования австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете налога для угля и вернуть фиксированную ставку, то это позволит снизить нагрузку на бизнес примерно на 4 миллиарда рублей в год.

Как ранее сообщал УНИАН, Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго. В нем предусмотрено, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России.

21 июля стало известно о том, что Великобритания введет санкции на импорт угля и нефти из России.

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