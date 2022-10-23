Большинство потребителей уже запитаны, в том числе из тех 1,5 млн абонентов, которые были отключены вчера.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил об оперативной ситуации по восстановлению энергоснабжения в регионах, пострадавших от вчерашних массированных российских ракетных обстрелов.

Об этом от рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Со вчера ситуацию удалось стабилизировать во многих регионах. Большинство потребителей уже запитаны, в том числе из тех 1,5 млн абонентов, которые были отключены вчера", - акцентировал Кудрицкий

Он отметил, в каких областях была самая сложная ситуация с восстановлением энергопитания и где еще продолжаются работы.

"Самая тяжелая ситуация у нас сохранялась в этот день в Черкасской и Кировоградской областях. Там были проблемы с заживлением отдельных районов, в частности города Умань, поэтому сейчас энергетики продолжают работать над тем, чтобы решить эту проблему. Также у нас в течение сегодняшнего дня некоторые населенные пункты в Хмельницкой области, на Волыни, в Ривненской области оставались без энергопитания. Сейчас в этих областях продолжаются восстановительные работы, потребители подключаются к энергосети", - подчеркнул Кудрицкий.

Удары России по энергетике Украины 22 октября

Утром 22 октября российские оккупанты массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

В связи с очередной атакой на инфраструктуру Украины от электроснабжения было отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Сегодня 23 октября в "Укрэнерго" сообщили, что восстановлено питание Хмельницкой области после массированного ракетного удара российских оккупантов 22 октября. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Ривненской области, Черкасской области и на Волыни.

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