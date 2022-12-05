Доходы российских нефтяных компаний по позиции сырая нефть и их отчисления в бюджет РФ уменьшатся в два раза.

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко прокомментировал эмбарго ЕС на покупку российской нефти.

"В информационном пространстве тема нефтяного эмбарго ушла на второй план, потому что ее закрыла тема ценового потолка на нефть в $60 за баррель. На самом деле речь идет о двух параллельных процессах. Нефтяное эмбарго с сегодняшнего дня, 5 декабря, вступило в силу, то есть все танкеры с российской сырой нефтью , выходящие из портов РФ, не могут направляться в порты ЕС, однако Болгария является исключением, потому что там расположен НПЗ "Лукойл", и им дали отсрочку до конца 2024 года", - сказал Клименко для телеканала Эспрессо.

Он пояснил, что ЕС имеет возможность регулярно пересматривать уровень цены на нефть.

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"В среднем из региона Черного моря ежемесячно Россия экспортировала 3,5 – 3,7 млн тонн российской сырой нефти, из них примерно 45-47% уходили в страны ЕС, а 53-55% направлялись в страны Азии, Южной Америки: Индия, Турция, Сингапур, Малайзия, чуть-чуть Бразилия и другие страны, соответственно, эмбарго приведет к тому, что доходы РФ от экспорта сырой нефти отныне сократятся вдвое. Что касается второй половины этого экспорта в другие страны, там установлен ценовой потолок в $60 за баррель. ЕС и G7 оставили себе возможность регулярно пересматривать уровень этого потолка", - добавил Клименко.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.