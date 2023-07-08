По его словам, сейчас вся территория ЗАЭС нашпигована "серьезными минами".

На сегодня один из энергоблоков Запорожской АЭС находится в состоянии "горячего останова". Он продолжает представлять повышенную опасность в случае совершения теракта оккупантами.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что другие энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодного" останова.

Представитель ГУР напомнил, что 8 июля украинская разведка обнародовала карту минно-взрывных заграждений, которые размещены на территории ЗАЭС российскими оккупантами.

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"Собственно, это такой определенный "привет" всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят – может, у них плохое зрение – каких-то проблем в действиях оккупантов", – сказал Юсов.

При этом он добавил, что это и демонстрация для врага, что украинцы точно все видят. По его словам, рашисты уже среагировали на обнародование этой информации, и на станцию срочно выехали представители Росгвардии, которые отвечают за ситуацию на ЗАЭС, чтобы вносить соответствующие коррективы.

Юсов также отметил, что эта карта показывает, что происходит на станции, только на уровне минно-взрывных заграждений. По его словам, сейчас вся территория ЗАЭС нашпигована "серьезными минами". В то же время там есть "отдельное минирование, отдельная техника, грузовики со взрывчаткой".

Представитель ГУР подчеркнул, что пока объект находится в руках оккупантов, опасность сохраняется. "Но невероятными усилиями Украина, сектор безопасности и обороны, наша дипломатия, военно-политическое руководство принимает публичные и не публичные меры для того, чтобы влиять на уменьшение уровня опасности", – сообщил он.

Юсов отметил, что мир должен помнить, что ЗАЭС незаконно захвачена террористами, которые уже совершали как теракты, так и военные преступления, а также уже практиковали ядерный шантаж. Он подчеркнул, что это вызов со стороны России, и на него должен реагировать мир вплоть до полной демилитаризации станции, путем вывода оттуда оккупантов и возвращения ЗАЭС под законный контроль Украины, что обеспечит туда беспрепятственный доступ, в частности, представителей МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС

По данным украинской разведки, российские оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и объектов вокруг нее. Отмечается, что в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа. В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Вчера, 7 июля, сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели несколько объектов ЗАЭС, но на крышу, где были зафиксированы объекты, похожие на взрывчатку, так и не попали.

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