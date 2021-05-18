По дороге к дефициту: к чему приведет регулирование правительством цен на бензин

Кабинет министров впервые с 2005 года ввел государственное регулирование цен на бензин и дизель. Эксперты прогнозируют, что это решение может привести к дефициту топлива, снижению конкуренции и уходу части рынка в тень. УНИАН разбирался, зачем власти пошли на радикальный шаг, и кто от этого выиграет.

Власти Украины продолжают закручивать гайки и сворачивать реформы в сфере энергетики.

После ограничения цены на газ для населения и увольнения главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в обход корпоративных процедур, взор чиновников упал на топливный рынок, где правительство впервые с 2005 года ввело государственное регулирование цен на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо.

Согласно решению Кабинета министров, на период карантина устанавливаются предельная торговая надбавка к средней цене дизельного топлива не выше 7 гривень за литр и бензина не выше 5 гривень за литр.

Среднюю цену ежемесячно будет рассчитывать Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на основе европейских котировок.

Согласно этим расчетам, цена дизельного топлива на май, с учетом предельной наценки, должна составлять 27,89 гривни за литр, бензинов - 30,22 гривни за литр.

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, введение ценового ограничения - это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях.

«Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо - это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Правительство - за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива», - сообщил Петрашко.

«Но в то же время, правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденных карантинных ограничений. Предельный размер торговой надбавки сделает невозможной манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования», - отметил министр.

Предательская мировая конъюнктура

Стоит отметить, что цены на украинских АЗС планомерно растут уже не первый месяц. Основная причина – увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Если в мае прошлого года стоимость барреля нефти Brent составляла рекордно низкие 30 долларов, то уже в середине мая 2021 года – 69 долларов.

Цены на украинских заправках за этот же период выросли не так драматически. Средняя цена бензина А-95 увеличилась до 29 с 22 гривень за литр, а дизельного топлива – до 27,4 с 21,3 гривень.

При этом, в некоторых сетях стоимость топлива существенно перевалила за 30 гривень. На заправках ОККО, Параллель и WOG стоимость бензина А-95 практически достигла 32 гривень за литр, а в сети SOCAR бензин подорожал до 32,3 гривни за литр.

Действительно, рост цен на АЗС за последние 12 месяцев произошел существенный, однако, он полностью соответствовал тренду на увеличение мировых цен на сырьевые товары, что вызывает вопросы к словам министра экономики о «необоснованном» росте. Так как доказательств того, что украинские сети искусственно завышают цены, правительство так и не предоставило.

Первую попытку сдержать увеличение цен на бензин и дизель правительство предприняло еще в начале апреля, заключив с операторами рынка меморандум, согласно которому сети АЗС обязывались в течение месяца не поднимать цены выше 30 гривень за литр, а правительство – бороться с нелегальным производством и оборотом топлива.

И, если свою часть сделки операторы выполнили – в течение апреля цены на бензин и дизель не превышали установленный уровень, то борьба с теневым рынком топлива проходила со скрипом.

Правоохранительным органам все-таки удалось закрыть несколько нелегальных производств и незаконных АЗС, однако, как отмечают эксперты, борьба с теневым рынком существенных результатов не принесла.

Поэтому уже с мая цены в рознице вновь пошли вверх. Ответ Кабинета министров не заставил себя ждать.

Партия сказала: «Надо!»

12 мая вступило в действие постановление правительства, которым бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо были внесены в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость наравне с гречкой, молоком, макаронами и защитными масками.

Кабинет министров обязал сети АЗС предупреждать за 20 дней о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1 процент и выше.

Не дожидаясь, пока на рынке пройдет шок от этого решения, правительство 14 мая ударило еще раз, приняв радикальное решение – введя госрегулирование цен на топливо.

Последние раз подобные жесткие меры власти предпринимали еще весной 2005 года. Тогда контроль над ценами на топливо для преодоления кризиса пыталось взять правительство Юлии Тимошенко. «Заговор», однако, менее чем через месяц после исчезновения топлива на АЗС и возмущения водителей, был пресечен распоряжением президента Виктора Ющенко, и цены вновь были отпущены в свободное плаванье.

С тех пор отечественному топливному рынку удавалось сохранять свою независимость от государственного вмешательства, несмотря на периодические попытки властей эту вольницу ограничить.

В мае 2021 года госрегулирование было введено решением правительства Дениса Шмыгаля.

Как отмечают в Консалтинговой группе «А-95», этот шаг вызывает много вопросов, так как цены на большинстве АЗС и так ниже, чем граничная цена от Кабмина.

Исключение составили лишь 14 процентов автозаправочных станций общей численностью около 1000 единиц, которые преимущественно принадлежат сетям OKKO, WOG, Socar и Shell.

«Подавляющее число украинских АЗС в 2021 году отвечало озвученным критериям Минэкономики, потребители имели возможность выбирать поставщика топлива в широком ценовом диапазоне. Нам абсолютно не ясны предпосылки введения госрегулирования и цели, которые ставит перед этим проектом министерство», – заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Эксперты считают, что введенное госрегулирование будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка нефтепродуктов в Украине, что, по итогу 2021 года, может привести к потерям государственного бюджета на сумму не менее 22 миллиардов гривень.

«Если сегодня продажа фальсифицированного топлива с мини-НПЗ и нефтебаз, а также массовые нарушения кассовой дисциплины преимущественно фиксируются на станциях нижнего ценового сегмента, то ограничения в ценообразовании вынудят добросовестных игроков также прибегнуть к данной практике. Это, в свою очередь, увеличит потери госбюджета вследствие махинаций на рынке нефтепродуктов, которые в 2021 году ожидаются в объеме не менее 22 миллиардов гривень», - отметили в консалтинговой группе «А-95».

Кризис с непрогнозируемыми последствиями

Крупнейшие бизнес-ассоциации также раскритиковали решение правительства, так как оно может усилить процесс ухода рынка в тень и привести к дефициту топлива.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что инициатива правительства противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, будет способствовать еще большей тенизации рынка и в целом является неприемлемой в цивилизованной европейской стране.

В ассоциации указали на то, что сейчас в рыночную цену топлива заложены не только средняя стоимость нефтепродуктов и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 гривень, но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменение курса валют, контроль качества.

«Поэтому «ручное» регулирование может уничтожить механизмы формирования цен, которые прозрачный бизнес использовал годами, и создать кризис с непрогнозируемой поставкой нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций и тому подобное», - отметили в ассоциации.

Также отмечается, что регулирование цен приведет к убыткам для бизнеса, и, соответственно, отразится на налоговых поступлениях в государственный бюджет.

«Единственный, кто одержит победу, - теневой бизнес с сомнительным качеством топлива, с которым так активно пытается бороться страна», - сказано в заявлении.

В Нефтегазовой ассоциации Украины также отметили, что госрегулирование цен на нефтепродукты создает риски того, что операторы рынка будут вынуждены остановить или существенно сократить розничную торговлю, или перейти в теневую сферу, что повлечет наступление острого дефицита нефтепродуктов на легальных АЗС.

Преимущество от этого решения получат «теневые операторы», которых правительство обещало ранее искоренить, и, которые, в условиях практического отсутствия конкуренции и острой востребованности потребителями топлива, смогут значительно увеличить объем реализации нефтепродуктов.

Печальная история

«Самое печальное в этой истории - очередная иллюстрация мировоззрения наших чиновников. Они свято уверены, что в стране, которая, вроде как, с рыночной экономикой и на 80 процентов зависит от импортных нефтепродуктов, можно с кем-то «порешать» о стабильности цен», - отметил Куюн.

«Они считают, что кто-то гребет деньги лопатой, хотя посчитать наценку не составляет труда. Они думают, что делают одолжение, когда обещают бороться с теневым рынком, хотя это нужно прежде всего им самим, ведь речь о наполнении бюджета, инвестиционном климате и коррупции», - добавил эксперт.

Таким образом, наша страна, которая последние шесть лет проводила болезненные рыночные реформы в различных сферах экономики, снова возвращается во времена, когда рынки регулируются в ручном режиме постановлениями правительства.

Очевидно, что кто-то от подобных решений выиграет, однако, к сожалению, не украинские автолюбители и не экономика страны. Остается надеяться, что правительство откажется от своей популистской политики и возьмется за реальные реформы, пока не стало слишком поздно.

Игорь Орел

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