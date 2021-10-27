Отсутствие денег на покупку газа и изношенные теплосети: с чем Украина входит в отопительный сезон

В Украине полным ходом идет процесс подачи тепла в дома граждан. Этот отопительный сезон станет тяжелым испытанием для предприятий теплоэнергетики: многим из них не хватит денег на закупку возросшего в цене газа и на латание дыр на устаревших теплосетях. УНИАН попытался разобраться, к чему нам всем стоит готовиться, чтобы не замерзнуть зимой.

Украина входит в один из сложнейших отопительных сезонов в своей истории.

В отличие от прошлых лет по состоянию на конец октября к отоплению подключена только половина страны.

По данным Минрегиона, в Закарпатской и Тернопольской областях к теплоснабжению подключены все жилые дома. В восьми областях страны, среди которых, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ривненская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая, этот показатель составляет более 90 процентов. В других регионах подключение жилого фонда к теплу лишь набирает обороты.

В столице, например, по состоянию на 26 октября подключена большая часть – 70 процентов многоэтажек, а в южной Одессе тепло в дома горожан планируют пустить только 1 ноября.

Местные власти как могут отодвигают дату старта отопительного сезона, поскольку такого количества проблем в отрасли накануне зимы энергетики не видели давно.

Проблемы с газом и углем

Запасов газа в подземных хранилищах хватит только для прохождения стандартной зимы, без продолжительных заморозков, – 18,5 миллиардов кубов. Причем, украинского газа в этом объеме порядка 15-16 миллиардов. Остальная часть газа принадлежит компаниям нерезидентам.

Критическая ситуация складывается и с накоплениями угля: запасы на складах тепловых электростанций в четыре раза меньше прошлогодних - 700 тысяч тонн.

Основная сложность этого отопительного сезона заключается в том, что цены на энергоресурсы "пробили потолок" и достигли своих рекордных отметок: стоимость газа за год выросла в семь раз - в среднем до 1400 долларов за тысячу кубометров, а уголь подорожал в два раза, до 300 долларов за тонну.

По логике, рост стоимости ресурсов должен отразится на ценах всех энергетических услуг, в которых они используются.

Но в Украине, на счастье потребителя, так пока не происходит.

Правительство запретило тепловикам, которые 80 процентов затрат в тарифе направляют на покупку газа, поднимать цены на отопление для пяти миллионов украинцев.

Это станет возможным благодаря тому, что госхолдинг "Нафтогаз Украины" предложил предприятиям теплокоммунэнерго контракты с ценой газа 7,42 гривень за кубометр.

"Благодаря заключению Меморандума с городскими головами и НАК "Нафтогазом" у предприятий есть возможность покупать газ по неизменной цене, что обеспечит дома и инфраструктуру теплом и гарантирует стабильное прохождение этого отопительного сезона", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выглядит заманчиво, но на практике оказалось, что получить такой контракт тепловикам с имеющимися многомиллионными долгами очень даже непросто. Ведь договором предусматривается предоплата за газ, а откуда ее взять, если сами ТКЕ получают деньги с кассовым разрывом в два месяца после предоставления услуги, да еще и не в полном объеме?

К тому же контракты предусматривают сделку на определенные объемы газа, а все, что было использовано сверх этого значения необходимо докупать по ценам гораздо выше.

И, наконец, даже минимальная предложенная "Нафтогазом" цена значительно выше той, которая заложена в тарифах тепловиков.

Многочисленные реформы, осуществленные на рынке газа и электроэнергии в условиях непредвиденного роста цен на энергоресурсы, полностью подкосили работу предприятий теплоэнергетики.

Тревожный крик из регионов

Исполнительный директор Ассоциации теплокоммунэнерго Украины Андрей Гнатуш считает, что Украина оказалась полностью не готова к свободным рынкам электроэнергии и газа.

"Нас поставили на растяжку, запретив поднимать тарифы, но "Нафтогаз" в свою очередь поднял стоимость газа. Даже самые прибыльные предприятия, которые имели хорошие показатели, стали архиубыточными", - сказал он.

По его словам, это привело к тому, что теплоэлектроцентралям, которые должны были готовиться к отопительному сезону – менять сети, проверять и обновлять оборудование, просто не хватило денег на модернизацию.

"Сегодня мы входим в отопительный сезон на запасах прошлой мощности", - подчеркнул Гнатуш.

Этого говорит о том, что нынешней зимой в ряде городов Украины могут проявиться значительные проблемы с тепловой инфраструктурой: отопления может не быть если не из-за нехватки газа, так из-за порванных теплосетей.

Директор компании "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко рассказал, что предприятию хватило денег закупить газ по предоплате на октябрь и ноябрь, а также модернизировать 100 километров сетей, поэтому харьковчане одни из первых в стране получили тепло в домах.

Но на дальнейший обогрев средств у предприятия не останется.

"Мы понимаем, что в декабре-январе счета уже будут арестованы и все будет списываться. Я думаю, что это у всех будет такая ситуация, и какие бы мы меморандумы не подписывали, при той цене газа, которая есть, и при кассовом разрыве и платежеспособности населения, точно будет так", - сказал он.

По словам мера Черкасс Анатолия Бондаренко, ситуация с деньгами за закупку газа складывается чрезвычайно сложной: вряд ли хватит ресурсов в том числе и в городском бюджете, чтобы компенсировать разницу в тарифах.

"На первый месяц нужно около 25-30 миллионов. Эти средства в резервном фонде есть, а что касается второго-третьего месяца, то я думаю, что будем сворачивать бюджет развития, децентрализацию, о которой говорят все. Будем двигаться вперед, чтобы закрыть этот отопительный сезон", - сказал городской голова.

Разница в тарифах между себестоимостью отпуска тепла и выставленными платежами в начавшемся отопительном сезоне будет колоссальной. Например, Харькову необходимо дополнительно найти около 2,4 миллиарда гривень, а Киеву - 3,5 миллиарда гривень.

Готовим сети летом

Тепло и электроцентрали работают сезонно и не производят тепло и электроэнергию вне отопительного периода, тогда как плату за распределение газа такие предприятия должны перечислять на регулярной основе. К тому же обслуживающие население предприятия получают оплату за свои услуги только в отопительный сезон и через два месяца по факту выполнения услуги.

Это приводит к формированию задолженности перед газовыми компаниями и угрожает нормальному прохождению отопительного сезона.

Президент Украинской энергетической ассоциации Максим Малашкин считает крайне необходимым, чтобы Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотрела методику формирования тарифов для теплоэлектроцентралей.

Новая методика должна учитывать расходы станций в период, когда услуги по отоплению не оказываются.

"Мы неоднократно обращались, обсуждали, направляли свои предложения относительно изменений, но пока этот вопрос не решается", - сказал он.

Кроме того, теплопоставляющие компании обязательно должны модернизировать сети, чтобы уменьшать энергетические потери. А на это в масштабах нашей страны нужны колоссальные средства, учитывая печальный уровень их изношенности.

Особенно сложной в этом отопительном сезоне будет работа у тепловиков в небольших населенных пунктах Украины. Здесь год за годом накапливались долги из-за низкого уровня оплаты счетов населением, высоких цен на энергоресурсы и неумелых, а часто и не чистых на руку управленцев.

К тому же, рассчитывать на дотации из бедных муниципальных бюджетов населению и тепловикам, похоже, не стоит. И эта ситуация может спровоцировать много неприятных форс-мажоров, когда тот или иной город полностью остается без отопления посреди зимы. Стоит только вспомнить замерзающий город Смела Черкасской области в ноябре 2018 года.

Теплоцентралям в больших и преуспевающих городах нашей страны будет чуть легче, поскольку в случае нехватки средств на закупку газа помощь может прийти из муниципального бюджета, который пополняется значительными налоговыми поступлениями от граждан и компаний.

Настоящим испытанием для всей страны станет вторая половина отопительного сезона, когда запасы газа в хранилищах существенно сократятся, а на счетах тепловиков не будет денег.

Здесь будет многое зависеть от грамотной политики государства, действий госхолдинга "Нафтогаз Украины" и энергетических компаний. И будем надеяться, что цены на энергоносители на европейском рынке со временем вернутся к разумному уровню.

Анна Бредихина

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