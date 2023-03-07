Страны Персидского залива наращивают объемы торговли энергоресурсами с Москвой.

Объединенные Арабские Эмираты увеличили прием российской нефти в своих портах. Как сообщает Reuters, это стало известно благодаря отслеживанию судов и информации торговых источников.

На данный момент Российская Федерация продает свою нефть по сниженным ценам из-за уменьшения спроса вследствие наложения санкций. Также ограничения подтолкнули Москву к росту сотрудничества со странами Персидского залива Саудовской Аравией и ОАЭ. Reuters отмечает, что именно арабские страны противостояли призывам США увеличивать добычу нефти, чтобы заменить российские поставки.

Такие действия от ОАЭ являются примером того, как санкции против Москвы стали причиной изменений в традиционных потоках торговли энергоносителями. Данные отслеживания трекеров говорят об увеличении импорта российской нефти в ОАЭ после начала полномасштабного вторжения России и в сопровождении с введением мерой ограничений против бизнеса страны-агрессора.

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Платформа Refinitiv Eikon указывает на то, что объемы поставок российской сырой нефти в Эмираты резко выросли в апреле 2022 года.

"Данные отслеживания судов показывают, что с ноября 2022 года около 1,5 миллиона баррелей российской сырой нефти поступили в ОАЭ", - добавляет Reuters.

Россия и ее обход западных санкций: что известно

Как сообщал УНИАН 2 марта, страны Запада подозревали ОАЭ в помощи России справиться с давлением санкций и энергоносители.

Другая страна Персидского залива – Саудовская Аравия – тоже протянула свою руку помощи Москве. РФ экспортирует дизтопливо в порты саудитов.

В России увеличивают теневой флот для перевозки нефти. На фоне массовых санкций Москва хочет нарастить свою мощность незаметно экспортировать энергоносители.

Однако такие действия не слишком помогают России удержаться на плаву. В России признали двойное падение доходов от продажи нефти и газа.

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