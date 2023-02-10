Сегодня утром россияне совершили уже 14-ю ракетную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

После масиррованной атакаки со стороны России Киев и две области возвращаются к отключениям электроэнергии по графикам.

Как сообщает ДТЭК в Telegram, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области будут применяться графиким стабилизационных отключений электроэнергии.

"Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", - говорится в сообщении.

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Атака 10 февраля

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили по украинским городам иранскими дронами-камикадзе.

Около 4 утра Россия ударила по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Попытки России уничтожить энергосистему Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение. Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

По всей Украине, начиная с 8 февраля были изменены лимиты потребления для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Планировалось, что в каждой области на один день будут полностью будут сняты ограничения потребления, однако из-за вражеского обстрела "дни без отключений" были отменены.

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