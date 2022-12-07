Австралия вместе со странами G7 планирует ввести дополнительные потолки цен на очищенные нефтепродукты в феврале 2023 года.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и вступивших в силу нефтяных санкций против России, Австралия присоединилась к G7 в вопросе ограничения цен на российскую нефть.

Как говорится в сообщении австралийского министерства иностранных дел и торговли, предельная цена предназначена для поддержания надежных поставок нефти на мировой рынок при одновременном снижении доходов, которые Россия получает от продажи нефти.

Это является частью всеобъемлющего набора мер, которые Австралия ввела, чтобы возложить ответственность на Россию за ее незаконное и аморальное вторжение в Украину.

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Также сообщается, что Австралия вместе со странами G7 планирует ввести дополнительные потолки цен на очищенные нефтепродукты в феврале 2023 года.

Война в Украине и позиция Австралии:

С 25 апреля 2022 года Австралия запретила импорт, покупку или транспортировку российской нефти, газа, нефтепродуктов и угля.

Предоставление финансовой помощи или финансовых услуг запрещено без санкционного разрешения, если они помогают или предоставляются в связи с импортом, на который распространяются санкции.

Нефтяные санкции против России:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.

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