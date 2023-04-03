Агентство ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов запустило ежедневный бенчмарк сжиженного природного газа.

ЕС запустил новый ежедневный показатель для сделок с сжиженным природным газом (LNG).

Как говорится в заявлении ведомства, Агентство ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER) запустило ежедневный бенчмарк сжиженного природного газа.

Главным бенчмарком на газ в Европе сейчас являются контракты с поставками на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF). Поскольку поставки СПГ существенно выросли на фоне ограничения Россией поставок трубопроводного газа в Европу, в ЕС решили создать более репрезентативный бенчмарк.

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"Индекс СПГ обеспечивает большую прозрачность рынка на основе обязательной отчетности, а следовательно, ожидается, что он будет отражать реальные цены на СПГ. Заинтересованные стороны могут добровольно использовать LNG-сравнительный индикатор.", - говорится в сообщении.

"ACER будет продолжать периодически пересматривать методологию и инструкцию по предоставлению данных о рынке СПГ, консультируясь с заинтересованными сторонами", - добавили в регуляторе.

Агентство публикует ежедневные цены отдельно для Северо-Западной Европы и Южной Европы и единую цену для ЕС. Показатель формируется на основе средневзвешенной цены ежедневных спотовых контрактов на сжиженный газ с учетом сделок и сообщений о поставках в ЕС.

Что такое бенчмарк

Бенчмарк - это показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций.

Ситуция с газом

По состоянию на 1 декаюря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

По состоянию на 4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа упали в два раза.

28 марта 2023 года в ЕС решили запретить российским экспортерам заранее резервировать мощности, необходимые для поставок. Сообщалось, что Европейский Союз намерен предоставить государствам-членам возможность эффективно запретить российские поставки сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций.

2 апреля 2023 года Еврокомиссия заявила о том, что расширит ценовой "потолок" на газ на все хабы ЕС.

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