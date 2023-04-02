Ранее механизм ограничения максимальных цен касался только фьючерсного контракта "на месяц вперед" на эталонном хабе Европы - TTF в Нидерландах.

На фоне массовых антироссийских санкций, связанных с вторженем агрессора в Украину, Еврокомиссия расширит механизм коррекции газового рынка на деривативы, связанные с торговлей газом на всех хабах Евросоюза.

Как говорится в коммюнике ЕК, эта мера была принята для того, чтобы обеспечить еще более широкую защиту от высоких и волатильных цен на газ", сообщает российский "Интерфакс".

Согласно документу, принятый дополнительный имплементационный регламент устанавливает технические детали, касающиеся применения механизма к деривативам, связанным с другими виртуальными торговыми точками в ЕС.

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"Этот имплементационный акт будет применяться с 1 мая 2023 года, чтобы дать затронутым компаниям, использующим виртуальные торговые хабы, отличные от TTF (Title Transfer Facility), достаточно времени для внесения необходимых корректировок", - говорится в документе ЕК.

Ранее механизм ограничения максимальных цен касался только фьючерсного контракта "на месяц вперед" на эталонном хабе Европы - TTF в Нидерландах.

Ситуация с газом

Совет ЕС принял 23 декабря 2022 года постановление по регламенту Евросоюза о временном механизме коррекции газового рынка.

Этот механизм должен автоматически включаться, когда цена TTF на ближайший месяц будет превышать 180 евро за мегаватт/час ($2025 за тысячу кубометров) в течение трех биржевых дней и при этом она будет не превышать больше чем на 35 евро/МВт ч ($394 за тысячу кубометров) цену на СПГ на мировых рынках за те же три дня.

28 марта 2023 года стало известно о том, что Европейский Союз намерен предоставить государствам-членам возможность эффективно запретить российские поставки сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций. В ЕС решили запретить российским экспортерам заранее резервировать мощности, необходимые для поставок.

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