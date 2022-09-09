Речь идет о газе, который поставляется по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цену на газ. Турецкий политик потребовал скидку на "голубое топливо".

Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Отмечается, что Эрдоган попросил Путина снизить цену, которая в контрактах "Газпрома" и без того существенно ниже спотовых котировок газового рынка ЕС. Речь идет о газе, который поставляется по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

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По итогам встречи Эрдоган сообщил о расширении сети приема в Турции карт "Мир" и подтвердил планы довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов в год.

В свою очередь Россия предоставила Турции 5 миллиардов долларов кредита на строительство АЭС "Аккую", которое ведет "Росатом".

Стоит отметить, что после отключения газа европейским странам Турция стала крупнейшим клиентом "Газпрома", хотя снизила закупки - в январе-июне было прокачано 13 миллиардов кубометров против 14,6 миллиарда кубов за аналогичный период в предыдущем году.

Остановка "Северного потока" - что известно

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку". В российской компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока". Кроме того, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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