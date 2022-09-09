Президент Турции может посетить США уже в конце этого месяца.

Президент США Джо Байден планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча может состояться в конце текущего месяца.

Об этом пишет Reuters.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, на повестке дня отношения Турции и России, оружие США и война в Украине и Сирии. Ожидается, что турецкий президент посетит Вашингтон в конце сентября.

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Последний раз Байден и Эрдоган встречались в конце июня в кулуарах саммита НАТО в Мадриде. В конце этого саммита Байден сказал, что США поддерживают продажу истребителей F-16 Турции, а он уверен, что одобрение Конгресса, необходимое для продажи, может быть получено.

"После последней встречи с Байденом администрация США предприняла шаги, как мы требовали, по некоторым важным вопросам, таким как F-16. Я думаю, что подобные вещи будут", - отметил турецкий чиновник.

Настроения в Конгрессе США по отношению к Турции ухудшились за последние несколько лет после того, как Анкара купила противоракетные комплексы российского производства, из-за чего США ввели санкции и исключили Турцию из программы истребителей F-35.

Лидеры планируют обсудить, в том числе войну в Украине, отношения между Турцией и Россией, сделку по экспорту зерна из Украины, а также ситуацию в Сирии.

"Сейчас в Сирии можно открыть новую страницу, и Соединенным Штатам необходимо предпринять шаги в этом контексте. Точно так же необходимо хорошо оценить угрозу YPG. Некоторые официальные лица США знают об этом!, - объяснил собеседник агентства.

Кроме того, стороны обсудят отношения между Турцией и Грецией, которые привели к напряженности в Средиземноморье.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее президент Турции назвал "провокационной" энергетическую политику Запада в отношении Украины. При этом Турция пытается найти баланс между Москвой и Киевом, критикуя российское вторжение и отправку оружия на Украину, одновременно выступая против западных санкций и продолжая торговлю, туризм и инвестиции с Россией.

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