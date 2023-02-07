Он отметил, что такие дома потребляют достаточно мало - около 100 кВт.

В Украине дома, которые питаются от критической инфраструктуры, можно отключать только вручную.

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус объяснил интервью LIGA.net, что для энергетиков это нерентабельно.

"Таким домам, можно сказать, повезло. Да, можно ездить и отключать эти дома вручную, но это не выгодно экономически", – отметил он.

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По оценке Геруса, такие дома потребляют мало – 100 кВт, тогда как наша генерация способна производить до 15 ГВт.

"Поэтому облэнерго нет смысла тратить бензин и время электриков на отключение и подключение этих домов каждые три-четыре часа. Тогда облэнерго будут больше тратить времени на отключение и подключение, чем на ремонты. А это глупо", - сказал председатель комитета.

Герус рассказал, что бывали случаи, когда в список критической инфраструктуры пытались внести то, что ею не является. По его словам, это ответственность председателей областных военно-гражданских администраций и операторов облэнерго.

Состояние украинской энергетики

Как сообщал УНИАН, энергосистема Украины подверглась 13 вражеским ракетным атакам и 15 волнам атак БПЛА. Ожидается, что в ближайшее время ситуация с электроэнергией в Украине может ухудшиться, поскольку из-за погодных условий нагрузка на энергосистему возрастет.

В Yasno заявили, поскольку следующая неделя будет холодной, отключения в столице могут стать более продолжительными.

По данным Міненерего, количество отключений электроэнергии в Украине уменьшилась на 42% по сравнению с концом января.

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