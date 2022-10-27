Запасы нефти в США увеличились на 2,6 миллиона баррелей

Цены на нефть на мировом рынке продолжают расти. Этому способствует рекордный уровень экспорта сырой нефти из США, а также ослабление доллара.

Об этом пишет Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов, или 0,3% - таким образом цена составила 95,94 долларов за баррель. При этом цена нефти WTI выросла на 19 центов или на 0,2% до 88,10 доллара.

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Отмечается, что запасы нефти в США увеличились на 2,6 миллиона баррелей на прошлой неделе. В то же врем ее экспорт вырос до 5,1 миллиона баррелей в день, а это самый большой объем за всю историю.

Также на цену нефти влияет и доллар, который снова ослаб. Его укрепление тормозило рост цен на рынке нефтепродуктов.

Эмбарго на российскую нефть - что известно

31 мая страны Европейского союза достигли соглашения по эмбарго российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эмбарго сократит около 90% импорта российской нефти в ЕС до конца года.

Кроме того, Европейский союз намерен запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из России. При этом планируется ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель.

Принятые меры показали результат уже к 14 сентября, когда доходы Москвы от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября стало известно, что Кремль сократит объемы добычи нефти.

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