Кабмин пока не планирует повышать тарифы на отопление

По словам премьера, правительство делает все возможное, чтобы тариф не рос, но это зависит не только от его желания.

Кабинет министров в ближайшее время не планирует повышать тарифы для домохозяйств на отопление.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

"Единственное, что я могу точно сказать, что сегодня никакие решения относительно повышения тарифов не принимались, и правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повысились тарифы", - сказал Гончарук.

По словам премьера, правительство делает все возможное, чтобы тариф не рос, но это зависит не только от его желания.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2019 года повысились тарифы на тепло для населения в связи с увеличением стоимости природного газа с 1 ноября 2018 года на 23,5%.

Так, средний тариф для населения на тепло и горячую воду с 1 января 2019 года составляет 1200 гривень за 1 Гкал.

26 июня правительство приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.