Газ для населения подешевел с апреля на 32% - "Нафтогаз"

"Нафтогаз" на октябрь снизил цену газа для населения на 4,9%, по сравнению с ценой в сентябре.

Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 272,76 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку), что на 32% ниже, чем в апреле этого года.

Согласно сообщению пресс-службы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по сравнению с предыдущим месяцем цена на газ для нужд населения в октябре снизилась на 4,9%.

"Хотя цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении правительства от 03 апреля 2019 года и действует до конца 2019 года. Таким образом, с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 32%", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что, учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4 272,76 грн за тыс. кубометров) оказалась ниже, чем на условиях предложения "Газовый запас" (4 874,42 грн за тыс. кубометров).

По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.

При этом, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств будет возвращен такому потребителю на его счет в полном объеме.

Потребитель имеет также возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к своему поставщику. Все поставщики, принявшие участие в акции, подтвердили готовность предоставить клиентам возможность рассчитываться за счет уменьшения предоплаченных объемов по цене газового запаса.

По статистике в октябре бытовые потребители используют около 7% от общего объема своего отбора газа за отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, ранее "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас" и предлагал бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства могли закупить до 25 тыс. куб. м газа по цене 4874,42 грн (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) за тыс. куб. м до 25 сентября.

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С момента запуска услуги "Газовый запас", которая действовала до 25 сентября и позволяла домохозяйствам купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, ею воспользовались более 50 тысяч семей.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.