«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти европейским потребителям

Транзит нефти по территории Украины был временно приостановлен 25 апреля после отказа европейских потребителей принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

Акционерное общество «Укртранснафта» возобновило транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Как сообщается на странице предприятия в Facebook, транзит был возобновлен в 14.35.

«Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать», - сказано в сообщении.

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Напоминается, что транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов, ссылаясь на информацию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 19 апреля, который сообщил о несоответствии массовой доли органических хлоридов в нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля «Гомельтранснефть Дружба» сообщила «Укртранснафте» о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода «Транснефть - Дружба» (РФ) нефти с ухудшенными показателями качества.

22 апреля «Укртранснафта» усилила контроль качества нефти, а 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь - Броды».

7 мая министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что «чистая» нефть уже начала прокачиваться по нефтепроводу «Дружба» по территории Украины.

Также 7 мая в «Укртранснафте» заявили, что всю систему магистральных нефтепроводов «Дружба» планируется ввести в штатный режим работы до 20 мая.