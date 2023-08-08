Во время работы зернового коридора, экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение агрессора касается только 50 тысяч тонн.

На фоне закрытия зернового коридора, бесплатного зерна, которое Россия пообещала поставить в шесть африканских стран, будет недостаточно.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Radio France, текст которого распространил Госдеп. При этом Блинкен отметил, что во время работы зернового коридора, экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение агрессора касается только 50 тысяч тонн.

"То, что предлагает Россия, - это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах", - сказал он.

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17 июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое действовало с июля прошлого года.

При этом Россия пригрозила "рисками" в адрес ООН, если сделка продолжится без нее.

После разговора с Турцией в Кремле нервно намекнули на "альтернативу" зерновому коридору.

20 июля Кулеба сделал заявление о возобновлении зернового коридора.

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