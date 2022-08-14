Судно с украинской пшеницей на борту готовят к отправке.

В порту "Южный" загрузили на балкер Brave Commander более 23 тысяч тонн украинской пшеницы.

Судно готовят к отправке в Эфиопию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно Brave Commander, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии", – отметил министр.

По словам министра, Эфиопия страдает от засухи и вооруженного противостояния, поэтому украинское зерно для этой страны является жизненно необходимым.

В настоящее время идет работа с Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

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