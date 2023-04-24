В то же время по другим видам продукции прогнозируется уменьшение производства.

В Украине в 2023 году производство мяса птицы вырастет против предыдущего года на 1,1% – до 1,7 млн тонн.

Такой прогноз озвучил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

"Такой рост ожидается на фоне существенного уменьшения этого вида продукции – почти на 8% – в 2022 году преимущественно в результате военных действий в Украине", – отметил он.

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В то же время по другим видам продукции прогнозируется уменьшение производства, больше всего – по овцеводству. В частности, производство шерсти, по ожиданиям, уменьшится на 30%.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, уменьшение объемов производства произойдет также по продукции выращивания крупного рогатого скота и свиней, молоку и яйцам. При этом по основным продуктам: молоко, яйца, мясо свиней - оно сохранится на уровне предвоенных тенденций – в пределах 2-3%. Более существенным будет уменьшение производства продукции выращивания крупного рогатого скота - почти на 12%.

В целом, по прогнозу экспертов, производство валовой продукции животноводства уменьшится против 2022 года на 2,2%, что свидетельствует о восстановлении довоенных тенденций развития животноводства после резкого спада в результате оккупации и военных действий в 2022 году.

Сельске хозяйство во время войны

В мае 2022 года в Минагрополитики рассказали, будет ли дорожать в Украине мясная продукция.

В декабре 2022 год в Минагрополитики подсчитали, на какой период украинцы обеспечены мясом.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут уменьшиться по сравнению с 2022 годом на 2,1%.

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