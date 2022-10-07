На борту балкера NEW ISLAND находится 30 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Сегодня, 7 октября, балкер NEW ISLAND, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск".

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на его борту 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

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В ведомстве добавили, что балкер присоединился к каравану с двумя другими судами, которые вышли из портов "Одесса" и "Пивденный". Совместно эти суда доставят 56,6 тыс. тонн пшеницы и кукурузы для стран Африки, Азии и Европы.

По подсчетам Мининфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 6,4 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 285 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. В частности, 5 судов, которые были зафрахтованы ВПП ООН, вывезли более 150 тыс. тонн украинской пшеницы для Эфиопии, Афганистана и Йемена.

Война в Украине и "зерновой коридор":

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

1 октября 2022 года в Мининфраструктуры рассказали об успехах "зернового коридора".

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