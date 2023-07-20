Глава МИД Украины призвал ЕС совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз и государства-члены ЕС срочно расширить все имеющиеся пути для упрощения продовольственного экспорта из Украины, в частности максимально увеличив пропускную способность альтернативных транспортных коридоров "Пути солидарности".

Об этом глава МИД заявил в режиме видеоконференции при обращении к участникам заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

"Цель России заключается не только в нанесении вреда Украине, но и в обогащении за счет роста цен на продовольствие. Россия уничтожила "зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и инфраструктуре, задействованным в морском экспорте, и в то же время увеличивает собственное предложение зерновых на мировых рынках. Другими словами, они ракетными ударами по инициативе и портам пытаются устранить Украину с рынка как конкурента, заставляют конечных покупателей, потребителей хлеба в Азии и Африке, платить за их выход из черноморской зерновой инициативы и финансировать российскую военную машину", - заявил Кулеба.

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При этом, министр призвал государства-члены ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт.

По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов. Это будет возможно, когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути. Министр выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже делают активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

"Сейчас Украина предложила ООН и Турции продолжить работу зернового коридора в трехстороннем формате, включая инспекции кораблей в совместном координационном центре. Мы ожидаем их ответа. Я призываю вас поддержать наш запрос в вашем взаимодействии с ООН и генеральным секретарем", - сказал глава МИД.

Также Кулеба отметил, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться, а заявления о любых ограничениях являются неприемлемыми.

"В нынешних условиях необходимо открыть все двери вместо того, чтобы держать некоторые из них закрытыми", - подчеркнул министр.

Он озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности призвал совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

Зерновой коридор - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" и отозвала гарантии безопасности для зернового коридора. Также Москва пригрозила ООН "рисками", если сделка продолжится без нее. В частности, Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша практических действий по продлению действия Черноморского зернового коридора без участия России.

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