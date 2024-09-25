Цены на капусту рванули вверх: сколько стоит килограмм овоща в Украине

Широкий ценовой диапазон производители объясняют различным качеством овощей.

Цены на капусту в Украине начали повышаться с самого начала текущей недели. Сейчас на украинском рынке ограниченное предложение, что стимулирует рост цен в условиях активной торговли в межсезонье

Алитики проекта EastFruit отметили, что фермеры предлагают белокочанную капусту к продаже в диапазоне 18-25 грн/кг ($0,44-0,60/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Широкий ценовой диапазон производители объясняют различным качеством овощей. По словам продавцов, спрос стабилен в различных ценовых сегментах.

При этом фермеры сообщили, что подорожание капусты объясняется значительным сокращением предложения овоща на рынке, потому что многие фермеры завершили сезон реализации средних сортов, а к сбору урожая поздней капусты еще не приступили. В то же время спрос на капусту весьма высокий, что провоцирует рост цен.

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Стоит отметить, что данный момент капуста в Украине стоит уже в среднем в 3,3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключено, что цены на овощ вырастут еще больше в начале следующей недели, но уже через неделю-другую, когда на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов, стоит ожидать падения цен.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Сильпо овощ можно купить по 36 гривень за килограмм.

При этом в АТБ капуста будет значительно дешевле – 29,95 грн/кг.

А в Auchan овощ можно купить за 28,10 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

По данным Госстата, украинские производители переписали цены на ряд продуктов. Так, в августе текущего года оптовые цены у производителей промышленной продукции выросли на 31,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом цены на внутреннем рынке выросли на 35%, за границами страны – на 6,7%. Больше всего выросли цены на молочные продукты.

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