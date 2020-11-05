"Горький привкус" дорожающего сахара, или как Украина загнала в кризис целую отрасль

Сахар в украинских магазинах за несколько недель подорожал на 5-6 гривень за килограмм. Эксперты рассказали УНИАН, с чем связан такой ценовой скачок, хватит ли сахара на всех и почему в 2020 году украинская сахарная отрасль оказалась в кризисе.

Существенное подорожание сахара, которое происходило в Украине последние два месяца, неприятно удивило беднеющих из-за кризиса украинских покупателей.

В начале ноября средняя отпускная цена на сахар в крупных торговых сетях страны (Auchan, Novus, Metro) выросла до 19,46 грн/кг с 17,87 грн/кг в октябре, хотя еще в сентябре сладкий песок в среднем стоил 13,61 грн/кг.

Подорожание сахара было настолько массовым и беспощадным, что даже в «сахарной столице» Украины, в Виннице, стоимость продукта в конце октября выросла более чем на четверть по сравнению с предыдущим месяцем.

Больше всего – в полтора раза – подорожал сахар на Тернопольщине, на 38 процентов – в Сумской области. В южных областях он подорожал на 16 процентов, за исключением Одессы – там цены выросли почти на треть.

«Недавно я зашел в магазин и обнаружил, что сахар с момента последней покупки подорожал сразу на пять гривен. Даже не помню, когда такое было в последний раз», – рассказывает столичный житель Игорь, удивленный резким скачком цен.

Сокращение производства

Как отмечают в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», из-за засухи снизилась урожайность сахарной свеклы и ее сахаристость, а обильные осенние дожди мешали аграриям копать свеклу. Все это спровоцировало отсрочку начала сезона сахароварения на три недели, из-за чего производство сахара в этом году сократится.

«Производство сахара в текущем сезоне сократится на двадцать процентов и составит ориентировочно 1,25 миллиона тонн. Учитывая ожидаемое уменьшение предложения и увеличение затрат на производство свеклы и сахара, рост цен на него является неотвратимым, что потребители уже успели заметить в октябре на ценниках в торговых сетях», – говорят эксперты.

С учетом остатков сахара с предыдущего сезона, общее предложение сахара в стране в нынешнем сезоне оценивается в 1,6 миллиона тонн.

«А мы тут сахарными плюшками… уже не балуемся»

Тем не менее, этого вполне хватит для обеспечения внутреннего рынка нашей страны, так как потребление сахара украинцами постепенно снижается.

Так, если в 2019 году в Украине съели почти 1,3 миллиона тонн сахара, то в этом году потребление ожидается на уровне 1,2 миллиона тонн.

Как отметил аналитик Ассоциации «Укрцукор» Назар Михайловин, потребление сахара на человека в год сократилось в Украине до 28,5 кг в 2019 году с 36,8 кг в 2000 году, то есть почти на четверть.

«Среди главных причин – сокращение численности населения, в том числе из-за миграции, а также переход на сахарозаменители. В настоящее время использование свекольного сахара в кондитерских изделиях сократилось на 27 процентов по сравнению с предыдущими годами», – прокомментировал ситуацию Михайлин.

Стоит ли ждать продолжение роста цен?

На самом старте сезона сахароварения ряд заводов были вынуждены временно остановить работу из-за погодных условий, при этом получив существенные убытки и дополнительные расходы на перезапуск. Как объяснил УНИАН генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен, это и было одним из главных факторов подорожания сахара.

«Сейчас ситуация наладилась, и дальнейшего существенного роста цен не предвидится. Однако пока сахарная свекла собрана только с половины площадей, и любые дальнейшие сбои в работе могут снова подогреть цены на рынке», – сказал эксперт.

До сих пор в Украине не все сахарные заводы запустили производство – на сегодня из 33, которые должны были работать на полную мощность, работают только 30.

«Как только запустятся все сахарные заводы, цена сахара снизится примерно до 15 грн/кг», – прогнозирует аналитик «Укрцукора» Михайловин.

По его словам, до конца текущего сезона сахароварения, который закончится в августе 2021 года, ожидать подорожания сладкого песка более чем на два процента не стоит.

Заместитель председателя общественного объединения «Всеукраинская аграрная рада» Михаил Соколов предполагает, что цены могут пойти вверх из-за искусственного ажиотажа: если вдруг украинцы начнут скупать сахар в магазинах в страхе перед очередным подорожанием или в ожидании его дефицита.

«Маловероятно, но может быть повторение продовольственной паники, как в марте после ужесточения карантина. Я не верю, что сахар из магазинов исчезнет, но из-за панических настроений цена на него может пойти вверх. Поэтому сейчас не стоит массово закупаться сахаром», – сказал он.

Кризис в сахарной отрасли

Эксперты считают, что сложный в плане погоды и ситуации в экономике 2020 год углубил кризис в национальной сахарной отрасли.

«Тот удар, который получит в этом году сахарная отрасль, не будет чем покрыть, если не провести снижение налогообложения», – считает зампредседателя объединения «Всеукраинская аграрная рада» Соколов.

Спрос на украинский сахар снижается как среди населения, так и на мировом рынке: за девять месяцев 2020 года наша страна экспортировала около 100 тысяч тонн сахара, что в два раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Заводы терпят убытки и постепенно закрываются. Еще пятьдесят лет назад в Украине производством сахара занимались две сотни заводов, которые ежегодно производили шесть – семь миллионов тонн продукции!

Из-за отсутствия эффективной государственной поддержки процветавшая отрасль находится в глубоком кризисе: число сахарных заводов сократилось до трех десятков с объемом производства на уровне 1,25 миллиона тонн в год.

В то же время, для обычного украинца сахар продолжает оставаться самым дешевым подсластителем, опережая по популярности мед, стевию и химические сахарозаменители. Увядающую отрасль необходимо как можно скорее спасать, ведь сладкого хочется всегда. Не так ли?

Анна Нагорная

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