Брюссель хочет запретить ввоз сельскохозяйственной продукции, содержащей запрещенные пестициды.

Европейский союз хочет заблокировать импорт некоторых продуктов питания, произведенных по другим стандартам. Такое решение должно защитить фермеров, что является отголоском торговой войны президента США Дональда Трампа.

Издание Financial Times пишет, что на следующей неделе Европейская комиссия примет решение о возможности введения более жестких ограничений на импорт, что приведет к росту напряженности в отношениях с торговыми партнерами. Первыми под удар могут попасть американские культуры, как соевые бобы, которые выращивают с использованием пестицидов, которые фермеры ЕС не имеют права применять.

ЕС запрещает многие пестициды, потому что они наносят вред растениям или животным, хотя агентство по здравоохранению постановило, что некоторые из них безопасны для здоровья при низких уровнях содержания.

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"Мы говорим только о самых опасных пестицидах, и перед принятием любых решений будет проведена оценка воздействия для защиты конкурентоспособности", - сказал один из чиновников, добавив, что "нам нужен кофе, манго и авокадо".

Комиссар по здравоохранению Оливер Вархели заявил, что пестициды, использующие канцерогены, мутагены или эндокринные разрушители, не должны попадать в блок на импортных продуктах питания.

Одним из таких веществ является паракват - гербицид, запрещенный в ЕС, но используемый в США, в том числе для соевых бобов.

Европейская группа активистов Pesticide Action Network обнаружила во многих импортных товарах такие пестициды, как фунгицид пропиконазол и нейротоксичные инсектициды, убивающие пчел.

"Эти вещества часто встречаются в "пестицидных коктейлях", и в некоторых случаях их содержание превышает установленные законом нормы остаточных количеств отдельных пестицидов. Более высокие допустимые пределы остаточных количеств часто поддерживаются в угоду международным торговым партнерам, что ставит под угрозу здоровье европейских граждан", - указали активисты.

Чай и кофе были самыми распространенными продуктами с запрещенными остатками пестицидов: 38% образцов чая и 23% кофе. Почти четверть образцов из Индии и 17% из Китая, где выращивается большое количество чая, содержали остатки запрещенных пестицидов.

Комиссия также намерена включить в будущие торговые сделки более высокие стандарты благополучия животных. В ЕС действуют правила по количеству места для кур и телят, чистоте помещений и другим моментам, которые увеличивают расходы фермеров.

Пошлины Трампа – последние новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Кроме того, он объявил о введении 25% пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу в марте. Данное решение нанесет серьезный удар по пивной промышленности.

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