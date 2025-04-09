В конце сезона можно будет собрать огромный урожай.

Свеклу на своих участках выращивают многие - этот овощ можно варить и запекать, употреблять как самостоятельную закуску или добавлять в блюда. Столовая свекла бывает скороспелой, среднеспелой и позднеспелой. Узнайте, когда сажать свеклу в открытый грунт, чтобы добиться богатого урожая.

Когда сажать свеклу весной в открытый грунт

Свекла не любит непрогретую почву, поэтому прежде чем засевать культуру, дождитесь, пока температура воздуха не стабилизируется на отметке в 8-10 градусов по Цельсию. На юге Украины, как правило, высаживают культуру уже в середине апреля, в центральных областях - в начале мая, а вот хозяйкам, живущим в северных городах и селах, придется ждать дольше всех - до второй половины мая.

Перед тем как сеять свеклу в открытый грунт, убедитесь, что вы правильно подобрали грядку. То, что росло на ней в прошлом сезоне, может или помочь корнеплоду развиться, или погубить его. Свеклу можно и нужно сеять после кабачков, фасоли, гороха, томатов, баклажанов, огурцов и перца, но нельзя после моркови, капусты, шпината и картошки.

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Многие огородники учитывают фазы Луны, обозначенные в лунном календаре - считается, что культура, высаженная в "удачные" дни, будет расти здоровой и крепкой. В апреле благоприятными датами стали 9, 14, 18, 21-22, 26 и 27 число, а неблагоприятными 16, 23-24 и 30 апреля.

Как сажать свеклу семенами в открытый грунт

Ни одна культура не будет хорошо развиваться, и не даст богатый урожай, если вы не подготовите почву. Для свеклы важно выбрать хорошо освещенный участок огорода с нейтральным уровнем кислотности. На каждый квадратный метр нужно рассыпать по ведру перегноя, перекопать на штык лопаты, а потом посыпать крупнозернистым песком. Так вы напитаете грядку полезными веществами и улучшите циркуляцию воздуха.

Семена под высевать сухими, но для более быстрого прорастания лучше все-таки замочить. Можете взять опилки, бумагу или кусок хлопчатобумажной ткани, выложить семена, завернуть и разместить в тепле. Периодически их нужно пшикать водой из пульверизатора, стимулируя рост.

Далее запоминайте, как посеять свеклу в открытый грунт. Перед самой посадкой грядку нужно еще раз перекопать и полить. Затем сделать лунки два-три сантиметра вглубь, сохраняя дистанцию в двадцать-тридцать сантиметров между ними. В каждой разместить семена, присыпать землей и древесной золой. Если не уверены в погоде, можете дополнительно накрыть посевы пленкой - это создаст эффект парника.

После появления первых всходов пленку нужно не забыть убрать. Прелесть корнеплода в том, что он абсолютно не требует никаких особых навыков, поэтому даже новички в садоводстве могут вырастить его, если будут соблюдать правила.

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