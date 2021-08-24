Обитающую на Сейшельских островах гигантскую черепаху до сих пор считали строго вегетарианским животным. Однако теперь выяснилось, что это не так.
На видео, снятом на курортном острове Фрегат в июле 2020 года, самка черепахи медленно надвигается на птенца крачки-глупыша, не умеющего летать, несколько раз безуспешно пытается его поймать и в итоге хватает его челюстями за голову и пожирает.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, это первое документальное свидетельство охоты гигантской черепахи на другое живое существо.
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Находящийся в частном владении остров Фрегат отличается необыкновенной красотой и считается раем экотуризма. На нем живет около трех тысяч гигантских (исполинских) черепах.
Они относятся к роду Aldabrachelys gigantea, представители которого, как до сих пор считалось, питаются исключительно растениями.
"Это абсолютно неожиданное поведение. Ничего похожего у черепах на воле прежде не наблюдалось", - говорит соавтор исследования Джастин Герлах из Кембриджского университета.
Время от времени исполинских черепах видели поедающими мертвечину и содержащие кальций раковины и кости, но никогда не заставали за охотой.
Ученые предполагают, что эта привычка сформировалась у черепах, населяющих данную местность, благодаря соседству с большой колонией гнездящихся на деревьях крачек-глупышей.
Благодаря природоохранным мерам популяция крачек на острове Фрегат восстановилась и достигла 265 тыс. особей. Их птенцы часто выпадают из гнезд.
Обычно черепахи не могут поймать добычу из-за своей медлительности. Но то, как черепаха на видео упорно преследовала сидевшего на стволе упавшего дерева птенца, наводит на мысль, что она делала это не впервые, передает Би-би-си.
"Может быть, мы наблюдаем эволюцию в развитии, - говорит Джастин Герлах. - А возможно, гигантские черепахи охотились до прибытия человека, но мы этого не видели. Восстановление природной экосистемы неожиданно для нас возвратило взаимодействие между видами, существовавшее столетия назад".
"Им [черепахам] явно нравится животная пища - ведь за птенцами интереснее охотиться, по сравнению с легкостью поедания растений", - заметил эксперт.
— Aylin Woodward (@AylinWoodward) August 23, 2021
Исполинская черепаха
Длина исполинской черепахи достигает 120 см, вес - 300 кг, возраст - 150 лет. Они не умеют плавать. Изначально эти животные обитали только на атолле Альдабра, а на другие острова были завезены людьми.
Чарльз Дарвин изучал их на Галапагосских островах во время плавания на корабле "Бигль" в 1831-1836 годах. Он заметил, что за несколько столетий у черепах на разных островах возникли некоторые отличия, и сделал из этого выводы, легшие в основу его теории эволюции.
Гигантские черепахи являются самыми крупными животными на Сейшельских и Галапагосских островах. Они съедают там порядка 11% растительности.