Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, это первое документальное свидетельство охоты гигантской черепахи на другое живое существо.

Обитающую на Сейшельских островах гигантскую черепаху до сих пор считали строго вегетарианским животным. Однако теперь выяснилось, что это не так.

На видео, снятом на курортном острове Фрегат в июле 2020 года, самка черепахи медленно надвигается на птенца крачки-глупыша, не умеющего летать, несколько раз безуспешно пытается его поймать и в итоге хватает его челюстями за голову и пожирает.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, это первое документальное свидетельство охоты гигантской черепахи на другое живое существо.

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Находящийся в частном владении остров Фрегат отличается необыкновенной красотой и считается раем экотуризма. На нем живет около трех тысяч гигантских (исполинских) черепах.

Они относятся к роду Aldabrachelys gigantea, представители которого, как до сих пор считалось, питаются исключительно растениями.

"Это абсолютно неожиданное поведение. Ничего похожего у черепах на воле прежде не наблюдалось", - говорит соавтор исследования Джастин Герлах из Кембриджского университета.

Время от времени исполинских черепах видели поедающими мертвечину и содержащие кальций раковины и кости, но никогда не заставали за охотой.

Ученые предполагают, что эта привычка сформировалась у черепах, населяющих данную местность, благодаря соседству с большой колонией гнездящихся на деревьях крачек-глупышей.

Благодаря природоохранным мерам популяция крачек на острове Фрегат восстановилась и достигла 265 тыс. особей. Их птенцы часто выпадают из гнезд.

Обычно черепахи не могут поймать добычу из-за своей медлительности. Но то, как черепаха на видео упорно преследовала сидевшего на стволе упавшего дерева птенца, наводит на мысль, что она делала это не впервые, передает Би-би-си.

"Может быть, мы наблюдаем эволюцию в развитии, - говорит Джастин Герлах. - А возможно, гигантские черепахи охотились до прибытия человека, но мы этого не видели. Восстановление природной экосистемы неожиданно для нас возвратило взаимодействие между видами, существовавшее столетия назад".

"Им [черепахам] явно нравится животная пища - ведь за птенцами интереснее охотиться, по сравнению с легкостью поедания растений", - заметил эксперт.

— Aylin Woodward (@AylinWoodward) August 23, 2021

Исполинская черепаха

Длина исполинской черепахи достигает 120 см, вес - 300 кг, возраст - 150 лет. Они не умеют плавать. Изначально эти животные обитали только на атолле Альдабра, а на другие острова были завезены людьми.

Чарльз Дарвин изучал их на Галапагосских островах во время плавания на корабле "Бигль" в 1831-1836 годах. Он заметил, что за несколько столетий у черепах на разных островах возникли некоторые отличия, и сделал из этого выводы, легшие в основу его теории эволюции.

Гигантские черепахи являются самыми крупными животными на Сейшельских и Галапагосских островах. Они съедают там порядка 11% растительности.

Автор: Ирина Погорелая