Хищника прозвали Гулякой.

В Индии одинокий тигр, которого прозвали Гулякой, прошел рекордные три тысячи километров в поисках самки.

Читайте такжеПогоня тигра за редким красным волком в Индии попала на видеоОб этом сообщает BBC News.

Отмечается, что тигр покинул штат Махараштра в июне прошлого года. За его перемещением следили с помощью GPS-ошейника.

В итоге было установлено, что за девять месяцев тигр пересек семь районов Махараштры, а в марте 2020 года его приютили в природном заповеднике в деревне Джеруматаргаон. В апреле с Гуляки сняли ошейник.

Не исключено, что тигр отправился в дальний путь не только из-за самки, но и в поисках еды и лучших условий для жизни.

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Автор: Катерина Шварц