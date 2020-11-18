В Индии одинокий тигр, которого прозвали Гулякой, прошел рекордные три тысячи километров в поисках самки.
Читайте такжеПогоня тигра за редким красным волком в Индии попала на видеоОб этом сообщает BBC News.
Отмечается, что тигр покинул штат Махараштра в июне прошлого года. За его перемещением следили с помощью GPS-ошейника.
В итоге было установлено, что за девять месяцев тигр пересек семь районов Махараштры, а в марте 2020 года его приютили в природном заповеднике в деревне Джеруматаргаон. В апреле с Гуляки сняли ошейник.
Не исключено, что тигр отправился в дальний путь не только из-за самки, но и в поисках еды и лучших условий для жизни.
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